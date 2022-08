Top Gun: Maverick ‘Week-end d’appréciation des fans’ annoncé par Paramount

Comme Top Gun : Maverick continue de battre de nouveaux records avec son succès durable au box-office, Paramount Pictures a annoncé un « week-end d’appréciation des fans » spécial pour célébrer avec les fans. Tout récemment, le film a dépassé Titanesque pour devenir le septième film le plus rentable de tous les temps au box-office national. À partir de ce vendredi 12 août et jusqu’au dimanche 14 août, les cinémas participants proposeront des projections du film qui comprendront du nouveau contenu exclusif.

« Paramount Pictures est éternellement reconnaissante envers les millions de fans qui vont au cinéma pour découvrir Top Gun : Maverick la façon dont il était censé être vu – sur grand écran », a déclaré Chris Aronson, président de la distribution nationale de Paramount Pictures, dans un communiqué. « Nous sommes enthousiasmés par la fanfare Maverick à partir de ce vendredi… un petit signe de notre appréciation pour le soutien remarquable que nous avons reçu des fans. »

Avant la projection du film, les fans auront droit à un aperçu des coulisses du tournage à bord de l’USS Roosevelt avec Tom Cruise et d’autres membres de la distribution montrant ce qu’il faut pour « opérer, filmer et vivre sur un navire de guerre actif ». » Un nouveau Maverick L’impression de collection conçue par l’artiste britannique Doaly sera également offerte aux détenteurs de billets dans les théâtres participants jusqu’à épuisement des stocks.

Top Gun : Maverick a récemment dépassé 662,5 millions de dollars sur le marché intérieur et 690 millions de dollars sur les marchés étrangers, le dépassant Titanesque alors qu’il continue de devenir l’un des films les plus réussis de l’histoire du cinéma. Il s’agit du film le plus rentable de Paramount Pictures à l’échelle mondiale, ainsi que du film le plus rentable de la carrière de la star principale Tom Cruise.

Top Gun: Maverick a été un énorme succès

Paramount Pictures

Top Gun : Maverick est produit par Paramount Pictures, Skydance et Jerry Bruckheimer Films. Il est réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie avec une histoire de Peter Craig et Justin Marks. Le film met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris et Val Kilmer. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis du film ci-dessous.

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement de grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et l’officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Confronté à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter.

Top Gun : Maverick est toujours à l’affiche dans les cinémas avec le « week-end d’appréciation des fans » qui se déroule du 12 au 14 août. Les billets pour tous les spectacles sont disponibles sur TopGunMovie.com.