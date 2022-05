Top Gun : Maverick voit la moyenne de carrière de Rotten Tomatoes de Tom Cruise atteindre un nouveau sommet

Tom Cruise est l’un de ces acteurs que les cinéphiles semblent aimer ou détester, mais ces dernières années, la popularité de la star épris d’action a été stimulée par certains grands films de franchise. Ayant déjà vu son Mission impossible les films deviennent d’énormes plaisirs pour la foule, le dernier film de l’acteur Top Gun : Maverick l’a vu obtenir certains des meilleurs scores critiques de sa carrière. Comme Top Gun : Maverick se prépare enfin à faire ses débuts en salles, les critiques ont été universellement élogieuses pour le retour nostalgique de la franchise après plus de 35 ans, et cela a donné à Cruise le score moyen le plus élevé de Rotten Tomatoes de sa carrière.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que Tom Cruise est dans l’industrie depuis 40 ans, les films de l’acteur n’ont pas toujours été les succès infaillibles de ces dernières années, avec des séries entières de films qui font baisser son statut général. Pour cette raison, sa récente série de films et la cote actuelle de Top Gun : Maverick, ont contribué à pousser le score moyen de l’acteur dans sa filmographie à sa position la plus élevée jamais atteinte à 65,14%.

Pour mettre la note actuelle de Cruise en contexte, avant son premier grand succès Affaire risquée, la note moyenne de l’acteur était de 48,6 %, et la sortie de ce film l’a fait grimper à 55,83 %. Depuis lors, le nombre a augmenté chaque décennie, mais après avoir grimpé rapidement jusqu’à 62,64% au début des années 2000, l’acteur a eu du mal à faire un gain significatif en raison de certains films très mal reçus contrecarrant certains des films les mieux notés de son carrière.





Le plus remarquable de ses films récents, Jack Reacher : ne jamais revenir en arrière et La momie n’ont gagné que 38% et 16% respectivement, mais ont ensuite été annulés par les très bien notés Fabrication américaine et Mission : Impossible – Tomber avec respectivement 85% et 97%.

Sur le même sujet : Tom Cruise reçoit la Palme d’or d’honneur à Cannes en tant que Top Gun : Maverick obtient une standing ovation de 5 minutes

Tom Cruise peut-il continuer sa série de victoires avec sa mission : conclusion impossible ?

Ayant souvent eu du mal à maintenir une série décente de films salués par la critique dans le passé, Cruise pourrait bien voir sa séquence actuelle de films frais se poursuivre alors qu’il se dirige vers les deux derniers films du Mission impossible la franchise. L’original Top Gun n’a réussi qu’un score pourri de 58%, et bien que l’original Mission impossible a été classé frais, il n’a toujours obtenu qu’une approbation de 66%. Cependant, depuis l’arrivée de Mission : Impossible – Protocole fantôme la Mission impossible les films ont tous atterri avec un score supérieur à 93% et c’est quelque chose que Cruise ne voudra pas laisser échapper dans les deux derniers films.





Top Gun : Maverick La note actuelle de 97% de ne semble pas devoir se diriger vers le sud de si tôt, et cela signifie que si le joueur de 60 ans passe à l’action pour ses deux parties MI finale, alors il pourrait non seulement augmenter sa note moyenne, mais pourrait également porter sa séquence Fresh actuelle à 5 films. En tant que l’une des stars les plus bancables d’Hollywood, Tom Cruise a peut-être produit de véritables cogneurs au cours de ses quatre décennies de carrière, mais ses plus grands succès ont plus que compensé cela.