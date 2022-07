Top Gun: Maverick Success a Reese Witherspoon qui veut devenir légalement blonde 3

La suite à longue gestation Légalement Blonde 3 pourrait enfin se remettre sur les rails après le succès de Top Gun : Maverick. Ramener Tom Cruise pour reprendre son rôle de l’original Pistolet supérieur, la suite a mis le feu au box-office en générant plus de 1,2 milliard de dollars de revenus. Il continue d’être projeté dans des salles où les millions continuent de s’accumuler, de tourner Maverick dans l’une des versions les plus rentables de tous les temps.

Une partie du succès de Top Gun : Maverick a été attribuée à la nostalgie. Il n’y avait jamais eu de suite au film original, sorti en 1986, et beaucoup Pistolet supérieur les fans étaient impatients de voir Cruise retrouver Val Kilmer dans le nouveau film. Bien sûr, la valeur de production élevée du film et les critiques extrêmement positives ont également aidé Maverick avec sa course théâtrale, mais le facteur nostalgie était certainement utile.

Dans une nouvelle interview accordée à USA Today, La revanche d’une blonde étoile Reese Witherspoon a parlé de l’état actuel du troisième film. En 2020, il avait été annoncé que le film était prévu pour une sortie en 2022, mais le projet a échoué avant le début de la production. Witherspoon explique que Maverick jouer si bien dans les théâtres l’a inspirée à choisir Légalement Blonde 3 sauvegarder, sentant que le moment est maintenant venu de faire le troisième versement car suffisamment de temps s’est écoulé pour le rendre nostalgique.

« J’espère toujours que Legally Blonde 3 se réunira de la bonne manière. C’est comme Top Gun : ils ont attendu longtemps pour faire une autre version de ce film, et j’ai adoré la pièce de nostalgie qu’ils y ont incorporée. Alors certainement cela nous a donné beaucoup d’inspiration sur ce que nous voudrions faire avec Elle Woods et nous assurer que nous avions toutes ces mêmes pierres de touche qui comptaient pour les gens (à l’époque). J’ai l’impression que ces personnages sont mes amis, alors je les protège . Je ne ferais jamais la version médiocre et médiocre de leur histoire. »

Legally Blonde 3 devait sortir cette année

MGM s’est senti suffisamment confiant pour obtenir la suite produite en 2020 qu’il a reçu une date de sortie pour mai 2022. Cette date est depuis passée sans aucune mise à jour, mais il y a des fans qui espèrent toujours qu’Elle Woods sera de retour pour un autre long métrage. . À l’époque, il a été signalé que Mindy Kaling et Dan Goor écriraient le scénario. En septembre de l’année dernière, cependant, Witherspoon a déclaré qu’elle n’avait toujours pas vu le scénario, le projet étant apparemment au point mort.





« Nous n’avons pas encore de scénario », a déclaré Witherspoon sur Divertissement ce soir. « Mindy Kaling est occupée. Mindy travaille dur dessus, je le sais. Et elle et moi, on s’aime. On rigole rien qu’en pensant : ‘Qu’est-ce qu’Elle Woods ferait en ce moment ?' »

Pour l’instant, aucune nouvelle date de sortie n’a été fixée pour Légalement Blonde 3 avec le statut actuel du film toujours en suspens.