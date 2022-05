Top Gun: Maverick Reviews Appelez-le la meilleure suite héritée jamais réalisée

Après près de 40 ans, la superstar hollywoodienne Tom Cruise se glisse de nouveau dans le cockpit d’un avion de chasse pour une suite héritée Top Gun : Maverick. Les critiques pour le suivi tant attendu sont maintenant arrivées, et il semble que Cruise et le réalisateur Joseph Kosinski aient créé un chef-d’œuvre à succès, tout en ravivant l’amour pour le cinéma et les stars de cinéma.

Nous commençons par Ian Freer d’Empire Magazine, qui a décerné Top Gun : Maverick un score parfait de 5/5 et a salué l’approche de la suite héritée de la franchise toutes ces années plus tard.

« Évitant la zone de danger d’un simple rechapage, Kosinski et co offrent toutes les sensations de Top Gun et plus encore : des visuels lisses, une camaraderie d’équipage, une action aérienne passionnante, un coup de poing émotionnel surprenant et, dans Tom Cruise, une performance de star de cinéma magnétique aussi réconfortante comme une vieille veste en cuir. Frapper l’air est obligatoire.

La positivité écrasante se poursuit avec Chris Bumbray de Joblo, qui a donné au film un 9/10 incroyablement impressionnant et a décrit Top Gun : Maverick comme « un manège à sensations fortes » qui plaira à coup sûr aux fans de l’original.

« En tant que fan de Top Gun depuis toujours, je n’ai pas été déçu. Je verrai cela au moins une fois de plus sur grand écran, et si vous vous souciez du spectacle du cinéma, c’est un incontournable.

Julian Roman, de 45secondes.fr, a également fait l’éloge du film.

Je paierais pour voir ce film plusieurs fois. Il incarne la crainte d’aller au cinéma. Il faut le voir sur le plus grand écran avec le meilleur système de sonorisation. La foudre frappe deux fois pour Tom Cruise. Il obtient une nouvelle génération de fans avec un retour à la ferveur patriotique. Top Gun: Maverick frappe le box-office d’été avec un boom sonore.

Ross Bonaime de Collider a décerné au film une note « A » parfaite, affirmant que le film « mérite absolument tous les éloges massifs » qu’il peut recevoir. Il a adressé des acclamations et des applaudissements à Tom Cruise, dont il qualifie la performance de « l’une de ses meilleures », déclarant même que Top Gun : Maverick « Améliore l’original. »

« Il est également difficile de ne pas dire que cela pourrait avoir certaines des scènes d’action les plus excitantes à avoir jamais vu le ciel, et donne à Cruise l’une de ses meilleures performances en revenant au rôle qui a fait de lui une star. Top Gun: Maverick est une merveille de film, à vous couper le souffle.

Selon les critiques, Top Gun : Maverick n’est pas seulement le retour de la franchise des années 1980, c’est aussi un rappel chaleureux de la réalisation de films à succès à l’ancienne. Peter Debruge de Variety félicite le film pour nous avoir rappelé l’impact des stars de cinéma, concluant que le public « a plus que jamais besoin de Maverick ».

«Pourtant, ce suivi de boucle montre également pourquoi nous ressentons le besoin de stars de cinéma. Cela va bien au-delà de l’implication rah-rah de Cruise dans ce qui équivaut à une publicité de recrutement militaire américaine glorifiée (le film de 1986 aurait pu être aussi parfaitement calibré qu’une montre suisse, mais ce n’était pas subtil à propos de son programme GI Joe). C’est la façon dont nous nous identifions au gars quand il fait ce que la plupart d’entre nous pensaient impossible. Il s’avère que nous avons plus que jamais besoin de Maverick.

Matt Donatio d’IGN était également séduit par la façon dont Top Gun : Maverick s’appuie sur son prédécesseur et offre une action à articulation blanche en disant: « Maverick est de retour à ses vieux trucs dans Top Gun: Maverick, qui vole plus haut comme une suite qui offre une action spectaculaire avec un coup de poing après combustion. » Alors que David Rooney de THR a de nouveau fait l’éloge du leader Tom Cruise et de son engagement évident en disant: «Personne ne contestera qu’il travaille dur dans ce film, justifiant le travail de l’amour. Mais personne n’en sortira non plus inquiet pour son estime de soi.





Top Gun : Maverick A reçu des notes parfaites de plusieurs critiques





Paramount Pictures

Enfin, Jamie Graham de Games Radar a égalisé un autre score parfait de 5/5 à Top Gun : Maverickapplaudissant Cruise et Joseph Kosinski pour avoir créé « un blockbuster savamment conçu, incroyablement agréable et étonnamment émouvant ».

«Pas de cynisme, juste un sentiment sur le point et des décors scintillants. TG:M marque un coup direct sur ses deux cibles de nostalgie et d’adrénaline.

Top Gun : Maverick reprend plus de trente ans après la sortie du premier Pistolet supérieur, et trouve Pete « Maverick » Mitchell entraînant un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu.

Top Gun : Maverick sortira en salles le 27 mai 2022 par Paramount Pictures.





