Top Gun : Maverick remporte le prix du meilleur film aux AARP Awards

Il n’a peut-être pas remporté de Golden Globe ou le Choix de la critique, mais Top Gun : Maverick n’est certainement pas passé inaperçu cette saison de récompenses. La suite du classique avec Tom Cruise a reçu 5 nominations aux Oscars et vient d’être couronnée meilleur film aux Movies for Grownups Awards de l’AARP, selon un rapport de Deadline.





Sorti en mai 2022, Top Gun : Maverick surpris le monde entier, non seulement en faisant revivre une franchise exceptionnellement réussie et même, pour beaucoup, supérieure au film original. Mais aussi parce qu’il a réussi à surmonter l’énorme défi de ramener les gens dans les salles de cinéma après les pires moments de la pandémie, il a rendu Tom Cruise digne du titre indéniable de star absolue de l’industrie.

Cependant, au cours du dernier mois de l’année, la suite a été éclipsée par la sortie de Avatar : la voie de l’eauqui a arraché la reconnaissance en tant que film le plus rentable de 2022. Cependant, cela n’enlève rien à l’énorme valeur de ce qui a été réalisé par la production de Paramount Pictures, qui a récemment atteint les plateformes de streaming pour continuer à étendre son succès.

Top Gun : Maverick est venu à Paramount + et est devenu le film le plus regardé au monde en streaming et la sortie numérique la plus vendue de l’histoire. Au cours de ses trois premiers jours, le film mettant en vedette Tom Cruise a battu des records aux États-Unis et est devenu la première la plus regardée de l’histoire du service, dépassant le précédent record de Sonic l’hérisson 2 à 60 %. De plus, la consommation d’audience de l’original Pistolet supérieur film augmenté de près de 400 % et celle de la Mission impossible titres de franchise sur le service de plus de 140 %.





Top Gun : Maverick et tous les gagnants de l’AARP

Warner Bros.

Les Movies for Grownups Awards annuels de l’AARP étaient de retour, en direct et en personne à Los Angeles le 28 janvier, et voici la liste complète des gagnants :

Réalisation professionnelle : Jamie Lee Curtis.

Meilleure image: Top Gun : Maverick.

Meilleur réalisateur : Baz Luhrman, Elvis.

Meilleure actrice : Michelle Yeoh, Tout partout tout à la fois.

Meilleur acteur : Brendan Fraser, La baleine.

Meilleur acteur dans un second rôle : Judd Hirsch, Les Fabelman.

Meilleure actrice dans un second rôle : Judith Ivey, Femmes qui parlent.

Meilleur scénariste : Kazuo Ishiguro, Vie.

Meilleur film intergénérationnel : Jusqu’à.

Meilleure capsule temporelle : Elvis.

Meilleur Ensemble : Dit-elle.

Meilleur documentaire : Gabby Giffords ne reculera pas.

Meilleure actrice de télévision : Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott.

Meilleur acteur de télévision : Jeff Bridges, Le vieil homme.

Meilleure série télévisée : Le vieil homme.

Meilleur téléfilm/série limitée : Oiseau noir.

Meilleure histoire d’amour entre adultes : Bonne chance à vous, Leo Grande.

Meilleur film international : La fille tranquille (Irlande).