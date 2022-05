Top Gun: Maverick reçoit un Rare A + CinemaScore, devient le film le mieux évalué de Tom Cruise

Tom Cruise continue de battre des records avec son blockbuster d’action très attendu, Top Gun : Maverick. Le film est une suite directe du classique de 1986 de Tony Scott Pistolet supérieur et présente Cruise et Val Kilmer reprenant leurs rôles emblématiques d’aviateurs navals Pete « Maverick » Mitchell et Tom « Iceman » Kazansky. Top Gun : Maverick marque le retour de Tom Cruise sur grand écran après une interruption de quatre ans, mais à en juger par la performance du film, il semble que les fans attendent depuis une éternité de voir l’acteur charismatique effectuer à nouveau des cascades défiant la mort.

Top Gun : Maverick reçoit des critiques extrêmement positives de la part des critiques, à égalité avec certains des meilleurs films de ces dernières années, et c’est également un énorme succès auprès du public. Top Gun : Maverick a reçu une note A + de Cinema Score, rejoignant les goûts de Avengers : Fin de partie et Spider-Man : Pas de retour à la maison. La note A + est assez rare de nos jours, et même les très médiatisés Doctor Strange dans le multivers de la folie et Le Batman interrogé B + et A-scores, respectivement. En plus de cela, Top Gun : Maverick est certifié frais sur Rotten Tomatoes avec une cote de critiques de 97% et un score d’audience presque parfait de 99%.

Le meilleur précédent de Tom Cruise sur le site controversé était Mission impossible de 2018 – Fallout, assis à un score de 97 % de nouvelles critiques. Cependant, Top Gun : Maverick pourrait battre le film avec son score d’audience. M : Je – 6 est également le film le plus rentable de Cruise, et si Top Gun : Maverick continue sur sa trajectoire actuelle, il pourrait également arracher ce record, du moins au box-office national.

Top Gun: Maverick est sur la bonne voie pour enregistrer la meilleure ouverture au box-office de la carrière de Tom Cruise

Alors que Top Gun : Maverick a déjà dépassé plusieurs des meilleurs records personnels de Tom Cruise, il est également sur la bonne voie pour enregistrer le plus gros chiffre d’affaires au box-office du Memorial Day avec une cume domestique de 150 millions de dollars. Les projections précédentes l’avaient fixé à 180 millions de dollars dans le monde au cours des quatre premiers jours.

Et tout cela grâce à l’impressionnante campagne de marketing de Paramount Pictures et au bouche à oreille positif. Les experts du secteur s’attendaient à une performance modérée de Top Gun : Maverick en raison de l’écart de 36 ans entre le film précédent, qui est l’un des plus longs de tous les temps, et les retards et reprises répétés, que beaucoup considèrent comme un signe de problèmes en coulisses de nos jours.

Mais il s’avère que Paramount Pictures est assis sur le film depuis deux ans pour une bonne raison. Top Gun : Maverick est un spectacle aux proportions gigantesques et mérite d’être vu sur l’écran le plus grand et le plus grandiose possible. Rempli de service de fans mais sans compromis sur la narration, de nouveaux personnages relatables et des séquences d’action littéralement à couper le souffle, Top Gun : Maverick est un régal cinématographique. La performance du film indique également des signes que la normalité revient au box-office et est également un signe positif pour l’avenir des films d’action non super-héros.

Top Gun : Maverick est réalisé par Joseph Kosinski à partir d’un scénario d’Eric Warren Singer, Ehren Kruger et Christopher McQuarrie. Aux côtés de Tom Cruise en tête, le film met également en vedette Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro, Danny Ramirez et Charles Parnell.

Top Gun : Maverick joue dans les théâtres du monde entier en ce moment. Assurez-vous de le vérifier.