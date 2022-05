Top Gun : Maverick, quand les suites améliorent le film original

Paramount Pictures

Ce jeudi sort la suite du film réalisé par Tony Scott en 1986 et qui avait Tom Cruise et Val Kilmer comme protagonistes. Nous vous disons à quoi vous attendre d’elle.

©IMDBTom Cruise est à nouveau Maverick.

Les cas dans lesquels les suites surpassent les films originaux se comptent sur les doigts d’une main. Vous pouvez parler de Terminateurs 2qui était largement supérieure à l’histoire originale de James Cameronégalement de L’empire contre-attaque (bien qu’ici certains puissent remettre en question cette affirmation et choisir Un nouvel espoir), et maintenant ça va arriver avec le nouveau film de meilleur pistolet, Top Gun : Maverick.

Ce jeudi, Paramount Pictures sortira la suite tant attendue de meilleur pistoletqui attendait depuis des années et était même en danger après la mort de Tony Scott. Joseph Kosinski était le réalisateur choisi pour diriger les fils de cette suite qui sortira 36 ans après la première du film original. Tom Croisière se remettre dans la peau de Maverickdans un casting mené par des acteurs tels que Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell et Monica Barbaro.

+Les grands succès de Top Gun : Maverick

S’il y a quelque chose que ce nouveau film de meilleur pistolet est de montrer son amour pour le film original. Des séquences entières qui sont un miroir de ce qui a été vu dans le film de 1986 à ce qu’il fait avec les personnages de oie et homme de glace, pour qui il fait preuve d’un respect et d’un amour remarquables. Des deux, celui qui reçoit le meilleur traitement est le personnage de Val Kilmerdont la participation donne la chair de poule et rend impossible de ne pas verser une larme.

La manière dont les scènes d’action sont représentées est également supérieure, ce qui dans le premier était quelque peu déroutant pour des raisons techniques : les vols ont été filmés dans une base aérienne sans grande intervention de l’équipe de production. Dans Top Gun : Maverick jusqu’à Tom Croisière il est monté dans un avion et a installé des caméras pour obtenir des images choquantes. En conséquence, chaque fois que l’action est diffusée, elle est réalisée avec une clarté époustouflante et éblouissante.

Enfin, bien que l’écrivain ait un grand amour pour la première meilleur pistolet, le conflit central autour duquel tourne l’histoire est beaucoup plus riche dans cette nouvelle histoire. Alors que dans le premier il s’agissait d’une simple compétition d’egos, ici les egos ne sont pas en reste mais tout est fait à la poursuite d’un problème concret. Sans entrer dans le domaine des spoilers, on vous prévient que l’intrigue aura tout le monde pour vous faire deviner du début à la fin, dans cette belle histoire qui mérite d’être vue sur le plus grand écran possible et qui est un signe clair que le cinéma vit toujours . .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂