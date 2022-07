Top Gun : Maverick pourrait avoir une suite selon Miles Teller

in

PARAMOUNT PICTURES

L’acteur a assuré être en pourparlers avec Tom Cruise pour développer un troisième volet. De plus, un lien incroyable avec le biopic Elvis et Austin Butler a été révélé.

©IMDBMiles Teller incarne Bradley Rooster Bradshaw dans Top Gun : Maverick.

Le phénomène de Top Gun : Maverick ne s’arrête pas Bien qu’il soit sorti en mai de cette année, le film continue d’être un véritable succès, vendant des billets dans le monde entier et accumulant des fans partout. Non seulement il est considéré comme le film le plus réussi de 2022, mais il est aussi dans la carrière de Tom Croisièrepuisqu’il a réussi à surmonter Milliards de dollars en collecte. Pourrait-il y avoir une suite ?

En fait, ce long métrage est un deuxième volet qui reprend l’histoire présentée dans 1986. Faisant le parallèle avec ces scènes inoubliables, le film réalisé par Joseph Kosinski pose une nouvelle intrigue mais respecte la nostalgie du premier film. Cependant, l’incroyable retentissement qu’il a généré dans le public laisse la porte ouverte à une troisième versement de meilleur pistoleten commençant ce qui pourrait être une franchise ou une saga dans le meilleur style Mission impossible.

En dialogue avec Entertainment Tonight, Miles Teller – qui occupe le rôle du pilote Bradley Coq Bradshaw– tenu: « Une suite serait géniale, mais c’est à Tom Cruise de décider. J’ai eu quelques conversations avec lui à ce sujet. On verra. Pour lui, partager Top Gun avec moi et d’autres jeunes acteurs a été une expérience folle qui dure toujours.”. De cette façon, il est clair qu’il reste encore beaucoup à développer dans cette histoire.

+ L’incroyable connexion entre Top Gun : Maverick et Elvis

Il est incontestable que Top Gun : Maverick C’est la grande première de ce 2022, battant des chars comme homme chauve-souris Soit Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cependant, il y a un autre candidat qui pourrait attirer tous les regards : Elvisle film réalisé par Baz Luhrman qui fonctionnera comme un biopic du roi du rock and roll. Ce que peu savent, c’est que ces deux bandes ont en fait une connexion incroyable.

Ses protagonistes, en réalité, auraient pu être inversés. Cette semaine, il s’est avéré que majordome austinprotagoniste de Elvisa tenté d’obtenir le rôle de Coq dans Top Gun : Maverick. Cependant, il a perdu contre Miles Teller. La coïncidence particulière est que précisément ce dernier acteur avait été auditionné pour jouer l’inoubliable musicien. Le destin -ou des producteurs au grand œil- a réussi à faire enfin briller chacun d’eux dans son rôle.

