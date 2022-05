Top Gun : Maverick peut-il être diffusé en streaming ?

in

Top Gun: Maverick a fait ses débuts dans les salles du monde entier et il y a déjà beaucoup de gens qui veulent connaître l’avenir du film sur les plateformes de streaming.

©IMDBTop Gun : Maverick

Top Gun : Maverick suit l’histoire du pilote de chasse Pete Mitchell qui est convoqué par ses supérieurs pour former un groupe d’aviateurs qui représentent le meilleur de l’armée et doivent s’entraîner pour une mission dangereuse. Parmi eux se trouve Rooster, le fils du grand ami de Maverick, Goose, décédé lors d’un exercice aéronautique dans le passé, et maintenant le jeune homme en veut à son officier supérieur.

Les stars du cinéma Tom Croisière comme Maverick, Miles Teller comme Rooster Bradshaw, Val Kilmer comme Iceman, Jennifer Connelly comme Penny Benjamin, Jon Hamm comme Cyclone Simpson, Glen Powell comme Jake Seresin, Natalia Barbaro comme Phoenix Trace et Bashir Salahuddin comme Bernie Hondo Coleman, entre autres. Le film est sorti en salles le 27 mai.

Quand est-ce que Top Gun : Maverick arrive en streaming ?

Top Gun : Maverick fait appel à la nostalgie des fans de l’entrée originale mettant en vedette Tom Croisière en 1986. De nouveaux publics trouvent également le film attrayant à cause des noms propres qui font leurs débuts dans le film comme Miles Tellersi reconnu pour ses rôles dans coup de fouet Oui Amis des armes à feu. Le film est une expérience qui vaut la peine d’être vécue sur grand écran, mais beaucoup veulent savoir quand il fera ses débuts en streaming et sur quelle plateforme.

le film original meilleur pistolet Il peut être apprécié de différentes manières. Le streaming est disponible sur Netflix Quoi Paramount Plus et si vous ne disposez d’aucun de ces services contractuels, vous pouvez acheter ou louer le film via amazone Soit Apple TV. De cette façon, vous serez prêt à continuer l’histoire de Pete « Maverick » Mitchell sur grand écran. Alors, quand la suite arrivera-t-elle en streaming?

Top Gun : Maverick fera ses débuts sur la plateforme Paramount Plus qui appartient au producteur du film. Dans le même temps, vous pouvez vous attendre à ce que le film sorte sur ce service environ 45 jours après sa sortie en salles le 27 mai, ce qui signifie que la suite du film emblématique sur les avions de chasse peut être vue à la maison. à partir du 11 juillet.

