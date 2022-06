Top Gun: Maverick passe le Batman au niveau national, prend 700 millions de dollars dans le monde

Top Gun : Maverick a continué à monter en flèche dans le palmarès des plus grands films de l’année, dépassant Le Batman au niveau national tout en grimpant à un total mondial de plus de 700 millions de dollars. La suite de Tom Cruise a dépassé toutes les attentes depuis son arrivée dans les cinémas le mois dernier, et ce week-end deviendra le troisième film le plus rentable de l’année jusqu’à présent, à environ 40 millions de dollars du dépassement. Le Batmantransport mondial de 770 €. Que le film puisse continuer à attirer les foules et à casser le milliard de dollars est quelque chose que nous découvrirons dans les semaines à venir, mais il y a toutes les chances qu’il finisse par se battre Doctor Strange dans le multivers de la folie pour la première place avant la fin de l’été.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tom Cruise a tourné pas mal de films ces derniers temps, avec son Mission impossible la franchise voit de gros retours sur ses dernières sorties, mais personne ne s’y attendait vraiment Top Gun : Maverick être soit le succès critique unanimement salué, soit le succès retentissant au box-office qu’il s’est avéré être dans ses premières semaines de sortie. Après avoir été retardé de deux ans grâce à la pandémie de Covid, il semblait que le film était peut-être resté trop longtemps dans les limbes pour être le grand succès de l’été, mais tout a changé très rapidement et maintenant Top Gun : Maverick est sur le point de passer Docteur étrange 2 au niveau national, et deviendra le deuxième plus grand film de Paramount derrière Titanic.

Top Gun: Maverick est un véritable concurrent pour être le plus grand film de 2022.

Paramount Pictures

Alors qu’on s’attendait toujours à ce que Marvel Studios domine à nouveau le sommet des palmarès des films de l’année, ses trois sorties cette année devraient franchir la barre du milliard de dollars, mais il semble maintenant que Top Gun : Maverick pourrait vraiment donner le concours imparable de franchise de bandes dessinées lorsqu’il s’agit d’être le plus grand succès de l’année.

Top Gun : Maverick va certainement passer Docteur étrange 2 comme la plus grande sortie nationale de l’année à ce jour, mais l’énorme attrait international du film Marvel signifie que la suite de haut vol de Cruise est toujours à la traîne pour l’instant dans les enjeux mondiaux. De plus, ces deux films font maintenant face à la concurrence du puissant Jurassic World : Dominionqui n’a peut-être pas attiré les critiques de la même manière que Top Gun : Maverickmais a dépassé les attentes ce week-end lors de ses débuts.

Bien sûr, l’année est loin d’être terminée et il reste encore beaucoup de gros films à venir, y compris les sorties du mois prochain de Thor : Amour et Tonnerre, une autre énorme suite de Marvel, et Minions : L’Ascension de Gruqui aiment Top Gun : Maverick a été retardé d’environ deux ans en raison de la pandémie de Covid, faisant de 2022 l’une des batailles de gloire du cinéma les plus intéressantes et les plus serrées depuis quelques années. Bien que tous les films n’aient pas vu le public affluer vers les salles de cinéma, il est clair que l’emprise de la pandémie sur les grands blockbusters est passée et il y a beaucoup de gens désireux de retrouver leurs sensations fortes sur grand écran.