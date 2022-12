Top Gun Maverick et la liste complète des films préférés d’Obama 2022

L’ancien président des États-Unis, Barack Obamaa révélé sa liste déjà traditionnelle de ses films préférés de 2022, y compris de grands succès au box-office tels que »Top Gun : Maverick » et d’autres productions indépendantes telles que »Tout partout tout à la fois ».

Sans ordre particulier, Obama a posté sur son compte Twitter officiel une image de ses films préférés, révélant des titres comme « The Woman King » et le film semi-autobiographique de Steven Spielberg »Les Fabelman ». L’ancien président a également inclus d’autres films non anglophones tels que l’histoire policière sud-coréenne »Decision to Leave », le drame français »Petite Maman » et la comédie dramatique iranienne »Hit the Road ».

Les autres films sur la liste sont »Aftersun », »Emily the Criminal ». »Descendant », »Happening », »Till », »The Good Boss », »Wheel of Fortune and Fantasy », »A Hero », »Hit the Road » , »Tár » et »Après Yang ».

Sans aucun doute, les films qui ont fait le plus parler en 2022 étaient « Top Gun: Maverick » et « Tout, partout, tout à la fois », donc être sur la liste des favoris de l’ancien président Obama a plus que du sens

La suite de « Top Gun » a rapporté un total de 718 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film le plus rentable de toute l’année, dépassant même les grands films comme « Avengers : Endgame ». Pendant ce temps, »Everything Everywhere All at Once » a été le film le plus rentable du studio A24totalisant 103 millions de dollars.

Les deux films ont été classés parmi les mieux notés par les téléspectateurs et les critiques pour 2022, et ont remporté un grand nombre de nominations pour le Ballons d’Or et les Critics’ Choice Awards.

La tradition annuelle de l’ancien président Barack Obama de partager ses films préférés, ainsi que ses livres et ses chansons, dure depuis plusieurs années maintenant. Par exemple, en 2021, Obama a mis des films comme « Judas et le Messie noir », « Drive My Car », « The Last Duel » et « West Side Story » de Spielberg sur sa liste de tête.

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions de président en 2017, Obama et son épouse, l’ancienne première dame Michelle obamaa formé la société de production Higher Ground Productions en 2018, dans le but de « rechercher de nouvelles perspectives, des personnages convaincants et une bonne dose d’inspiration ».

Cette même année, Higher Ground a signé un accord pluriannuel avec Netflix pour produire une gamme de films et de séries pour la plateforme. En septembre 2022, Obama est devenu le deuxième président à remporter un Emmy Award, en remportant le prix du conteur exceptionnel de l’année pour la série documentaire de Netflix « Nos grands parcs nationaux ».

»Top Gun: Maverick » est disponible dans le catalogue de services Paramount+.