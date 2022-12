Top Gun : Maverick est désormais le titre le plus diffusé sur Paramount+

Top Gun : Maverick est devenu un succès immédiat lorsqu’il a atterri dans les salles au printemps dernier, devenant le 11e film le plus rentable de tous les temps et le film le plus rentable de la star Tom Croisièresa carrière. C’est aussi actuellement le film le plus rentable de 2022, bien qu’il puisse être battu de peu par Avatar : la voie de l’eau dans les derniers jours de l’année.





Le film a de nouveau rencontré le succès depuis qu’il a commencé à être diffusé sur Paramount + la semaine dernière et est déjà le titre le plus diffusé de tous les temps sur la plateforme, selon Collider. Leur précédent titre le plus diffusé, Sonic le hérisson 2, a été battu par Top Gun : Maverick de plus de 60 pour cent. L’original 1986 Pistolet supérieur et d’autres films de Tom Cruise ont également vu une augmentation massive du nombre de téléspectateurs cette semaine.

Le film devait sortir à l’été 2019, mais a été re-tourné puis retardé à nouveau en raison de la pandémie de COVID-19. Le studio a patiemment attendu que les cas de COVID et les restrictions se calment avant de sortir le film le 27 mai de cette année.





Le PDG de Paramount admet que le « fenêtrage variable » a de la valeur

Paramount Pictures

Paramount voulait à l’origine que le film soit disponible sur son service de streaming le jour même de sa sortie en salles, mais Tom Cruise a combattu le studio pour une sortie exclusive en salles. Il a estimé que le film méritait d’être vu sur grand écran (et a probablement souligné qu’une telle sortie rapporterait plus d’argent au film). Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures, est fier du succès du film à la fois sur grand écran et maintenant sur leur plateforme de streaming, affirmant qu’ils ont appris quelque chose de leur stratégie de distribution :

«Le succès fulgurant de ce film en salle, numérique et maintenant en streaming est une preuve indéniable démontrant la puissance de la stratégie de sortie multiplateforme de Paramount. Sur tous nos titres 2022, et maintenant avec Top Gun : Mavericknotre studio a débloqué la valeur du fenêtrage variable que le streaming fournit pour augmenter le succès global d’un film.

Bien qu’ils ne l’aient pas admis explicitement, il semble que les dirigeants de Paramount aient appris la leçon que les sorties en salle uniquement valent toujours la peine. La directrice de la programmation de Paramount Streaming, Tanya Giles, a dit quelque chose de similaire, faisant référence à Top Gun : Maverick comme un « succès théâtral très attendu » dans cette déclaration :

« Nous sommes ravis de voir la poursuite du succès record du film en devenant la première du film la plus regardée sur Paramount +. Nous continuons de bénéficier des succès théâtraux très attendus de Paramount Pictures qui arrivent sur le service, offrant aux fans une nouvelle façon de continuer à regarder et à revoir leurs films préférés. »

S’ils avaient suivi leur plan initial, il est fort probable que Top Gun : Maverick n’aurait pas été un tel succès au box-office, car le public aurait pu simplement se connecter à la maison.

Le directeur de Dune, Denis Villeneuve, a également demandé au distributeur du film, Warner Bros. Pictures, une fenêtre exclusive de sortie en salle. Sa demande a été refusée et le film a commencé à être diffusé sur HBO Max le jour même de sa sortie en salles. Dune toujours bien performé au box-office, assez bien pour Dune : deuxième partie pour obtenir le feu vert, qui ne sortira qu’en salles l’automne prochain.

Top Gun : Maverick est maintenant diffusé sur Paramount +. Il met en vedette Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm et Glen Powell. Le film a été produit par Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, Christopher McQuarrie et David Ellison, et distribué par Paramount Pictures.