Top Gun: Maverick devient le 50e film à dépasser 1 milliard de dollars

Grâce à la pandémie de Covid, les deux dernières années ont manqué de films à succès d’un milliard de dollars. Alors que 2019 a livré 9 films qui ont franchi le cap énorme, y compris le mammouth de 2 milliards de dollars de Avengers : Fin de partie, Top Gun : Maverick n’est devenu que le deuxième film depuis lors à achever cet exploit et devient ainsi le 50e film à avoir rejoint le club du milliard de dollars, sans tenir compte de l’inflation. La grande majorité des films qui ont dépassé la barre du milliard de dollars sont affiliés à Disney, que ce soit via l’univers cinématographique Marvel, Guerres des étoiles des remakes de franchise ou d’action en direct, donc Top Gun : Maverick rejoindre le groupe a été un choc énorme que beaucoup n’auraient pas vu venir il y a un peu plus d’un mois.

FILM VIDÉO DU JOUR

Top Gun : Maverick vole haut au box-office depuis son arrivée dans les cinémas il y a cinq semaines après une longue attente depuis sa sortie initialement prévue avant la pandémie. Après avoir battu un certain nombre de records lors de son week-end d’ouverture, la semaine dernière, le film a enregistré le deuxième plus haut box-office national du quatrième week-end de tous les temps, et maintenant le film est devenu le premier film de Tom Cruise à 1 milliard de dollars et a tourné la liste des 50 films les plus rentables. films de tous les temps dans un groupe exclusif d’un milliard de dollars.

Ce qui a été le plus surprenant ce week-end, c’est la performance du film face à de nouvelles sorties telles que celle de Baz Luhrmann. Elvis et film d’horreur Le téléphone noir. Comme Top Gun : Maverick à égalité au sommet du box-office national du week-end avec Elvisavec les deux films prenant 30,5 millions de dollars, la suite de Tom Cruise a été le meilleur film de chaque jour autre que vendredi, prenant 22,2 millions de dollars samedi et dimanche, quand Elvis n’a géré que 17,7 millions de dollars, prouvant une fois de plus à quel point Top Gun : Maverickla performance a été.





Top Gun: les critiques de Maverick ont ​​également grimpé en flèche

Paramount Pictures

Bien qu’il existe de nombreux films qui ont franchi la barre du milliard de dollars sur le dos d’un score de critique lamentable, avec des goûts de Les Transformers: L’âge de L’extinction le faire avec seulement 17% d’approbation, Top Gun : Maverick a produit un niveau presque unanime de critiques positives. Actuellement, Rotten Tomatoes répertorie le film comme ayant une cote d’approbation de 97% et un score d’audience presque parfait de 99%. Il ne fait aucun doute que si le bouche à oreille a joué un grand rôle dans le succès du film, la vague de critiques positives ne lui aura pas nui.

La combinaison d’un retour nostalgique de Tom Cruise en tant que Maverick, d’une petite mais émouvante apparition de Val Kilmer en tant que Iceman et de nombreux liens vers le film de 1986 sans sombrer dans le service des fans, a collé un accord avec les cinéphiles du monde entier. Bien que de nombreux films plus anciens aient récemment obtenu des suites tardives, Top Gun : Maverick a réussi non seulement à égaler, mais à surpasser son prédécesseur et à déclencher un nouvel incendie sous d’autres films de suivi potentiels qui sont peut-être restés dans les limbes pendant un certain temps, et cela pourrait bien conduire à plus de la part du Pistolet supérieur franchise pour démarrer.