Top Gun: Maverick dépasse 1,1 milliard de dollars alors que Tom Cruise célèbre son 60e anniversaire

C’est un gros week-end pour Tom Croisière. Dimanche, l’acteur a fêté son 60e anniversaire et a eu son nom tendance avec des fans du monde entier envoyant leurs meilleurs vœux et discutant de leurs films de croisière préférés. Le box-office a également offert un merveilleux cadeau à Cruise avec la nouvelle que son dernier film, Top Gun : Mavericka officiellement dépassé la barre des 1,1 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde alors qu’il continue de s’imposer comme l’un des films les plus rentables de l’histoire.

Au niveau national, Top Gun 2 est estimé à gagner environ 34 millions de dollars pour le week-end de vacances du 4 juillet, via The Numbers. Cela portera le total de ses ventes de billets aux États-Unis et au Canada à environ 572 millions de dollars. À l’étranger, Maverick a gagné 37 millions de dollars supplémentaires pour porter ses revenus internationaux à 544,5 millions de dollars. Cela place le film bien au-delà de la barre des 1,1 milliard de dollars, et alors que les fans continuent de débourser de l’argent pour voir la suite sur grand écran, ce nombre ne fera qu’augmenter.

Le film avait déjà dépassé Doctor Strange dans le multivers de la folie devenir le film le plus rentable de 2022, et ce sera un défi pour tout autre film sorti cette année de rattraper son retard. Le film est également le film le plus rentable de la carrière de Cruise, et c’est un exploit impressionnant pour la star hollywoodienne de premier plan qui apparaît fréquemment dans les superproductions au box-office. Mieux encore pour Cruise et le Maverick est que le film a reçu des critiques extrêmement positives alors que les critiques et les fans ont fait l’éloge presque universel de la suite.

Tom Cruise est à son meilleur dans Top Gun: Maverick

Joseph Kosinski a réalisé Top Gun : Maverick en utilisant un scénario d’Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie. Le film sert de suite au film de 1986 Pistolet supérieur avec Cruise de retour dans le rôle principal, même si une scène de retrouvailles émouvante avec Val Kilmer constitue l’un des meilleurs moments du film. Le casting comprend également Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle et consulter le synopsis ci-dessous.

Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement en grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et l’officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Confronté à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter.

Top Gun : Maverick joue dans les salles de cinéma.