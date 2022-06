Top Gun: Maverick continue de monter en flèche au box-office avec 86 millions de dollars

La suite à succès Top Gun : Maverick continue d’anéantir la concurrence au box-office. Après des débuts impressionnants dans les salles le week-end dernier, qui ont vu le film attirer 124 millions de dollars, Maverick se dresse à nouveau au premier rang pour son deuxième week-end avec 86 millions de dollars supplémentaires gagnés dans les salles nord-américaines. Le film a établi le record en tant que sortie nationale la plus rentable de la star principale Tom Cruise, une réalisation formidable compte tenu de tous les blockbusters dans lesquels le A-lister a joué.

Même avec Top Gun : Maverick lors de son deuxième week-end, la compétition ne s’est même pas approchée. Doctor Strange dans le multivers de la folie tombe au deuxième rang avec 9,2 millions de dollars gagnés aux États-Unis et au Canada. Cela vient avec le cinquième week-end du film Marvel dans les salles alors que le film se prépare à être disponible en streaming sur Disney + plus tard ce mois-ci. Ce film a bien sûr été un énorme succès à lui seul avant d’en arriver là.

La Bob’s Burgers Film conserve sa place de n ° 3 avec son deuxième week-end en salles. Il a chuté de 64% par rapport à son week-end d’ouverture en tirant 4,5 millions de dollars, portant son total national à 22,2 millions de dollars. Le long métrage animé Les méchants a attiré 3,3 millions de dollars lors de son septième week-end tandis que Downton Abbey : une nouvelle ère suivi avec 3 millions de dollars lors de son troisième week-end pour compléter le top cinq de cette semaine. Tout partout tout à la fois a également réussi à marquer plus de 60 millions de dollars à ce stade à la sixième place, faisant du film acclamé la sortie A24 la plus rentable.

Top Gun: Maverick a été un énorme succès alors que Morbius s’est effondré

Il convient également de noter que Morbius est revenu en salles ce week-end après une campagne Internet implacable. Malgré les mauvaises critiques du film, il y avait eu suffisamment de discussions sur les réseaux sociaux à propos de son retour pour que Sony remette le film en salles dans l’espoir de gagner plus d’argent sur le long métrage. Mais peut-être que la plupart des médias sociaux promettent de voir Morbius quand il est revenu n’étaient pas censés être pris au sérieux, car Morbius bombardé avec seulement 300 000 € gagnés dans plus de 1000 cinémas. Le film n’a même pas percé la liste des dix premiers.

Nous verrons comment Top Gun : Maverick continue de se produire dans les semaines à venir, mais le film s’est déjà avéré être un énorme succès théâtral. Vous pouvez consulter des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers, et vous pouvez voir la liste complète des dix meilleurs pour ce week-end avec la liste ci-dessous.