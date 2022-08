‘Top Gun : Maverick’ bat ‘Avengers : Infinity War’ au box-office mondial

Le film mettant en vedette Tom Croisière »Top Gun : Maverick »a officiellement dépassé »Avengers : guerre à l’infini » de sa sixième place dans les films les plus rentables de tous les temps. La suite de »Top Gun » a amassé 679 millions de dollars au box-office depuis sa première le 27 mai de cette année, dépassant les 678 millions de dollars amassés par »Infinity War ».

Cette réalisation placerait »Top Gun: Maverick » dans le top cinq des films les plus rentables, aux côtés d’autres productions telles que »Black Panther » (700 millions de dollars), »Avatar » (760 millions de dollars), » Sipder -Man: No Way Home » (804 millions de dollars), » Avengers: Endgame » (859 millions de dollars) et » Star Wars: The Force Awakens » (936 millions de dollars), soit tout un exploit pour une suite qui a été publié 30 ans plus tard.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Quels films y a-t-il sur la vie de Lady Di et qui sont ses protagonistes







La nouvelle vient après primordial organisera le » Fan Appreciation Weekend » qui a vu le retour du film à certains types de formats tels que IMAX dans certaines salles, avec des projections comprenant des séquences bonus qui ont donné un aperçu des coulisses du film, ainsi que des affiches exclusives . » Maverick » a été un succès monumental pour Paramount et Tom Cruise lui-même, battant même » Titanic » (600 millions de dollars) lors de sa sortie en salles.

Au cours de sa sortie en salles, « Maverick » a occupé la première place du film le plus rentable, en compétition ce sixième week-end avec « Bullet Train » de Brad Pitt. Actuellement, »Top Gun: Maverick » est également le film le plus rentable de 2022, prenant la première place avec »Doctor Strange dans le multivers de la folie » prenant la deuxième place avec un total de 411 millions de dollars.

Cela pourrait aussi vous intéresser: le film « Ghost of Tsushima » aura un casting entièrement japonais

Il a été récemment annoncé que la suite sera disponible à l’achat numériquement le 23 août, sa sortie physique arrivant le 1er novembre. »Top Gun : Maverick » est réalisé par Joseph Kosinski et a été écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie et stars Miles TellerJennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Glen Powell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Monica Barbaro, Manny Jacinto et Val Kilmer avec Croisière.