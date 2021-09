Top Gun: Maverick a encore une fois retardé, maintenant prêt à atterrir le week-end du Memorial Day

Après tout, Tom Cruise ne se dirigera pas vers le grand écran cette année. Paramount aurait retardé la sortie prévue de la suite attendue Top Gun : Maverick, qui devait sortir en salles pour le week-end pré-Thanksgiving le 19 novembre. Avec des inquiétudes croissantes concernant l’augmentation des cas de COVID, le film a maintenant été repoussé au week-end du Memorial Day l’année prochaine avec une nouvelle date de sortie pour les États-Unis et le Canada le 27 mai 2022.

Cela n’a pas été facile d’obtenir Top Gun : Maverick publié. À l’origine, la suite devait arriver avant la pandémie avec une première prévue en juillet 2019. Elle a connu son premier retard en 2018 lorsqu’on s’est rendu compte qu’un temps supplémentaire serait nécessaire pour élaborer les séquences de vol complexes. À ce stade, il devait s’incliner en juin 2020, mais la pandémie qui a suivi a poussé Maverick‘s première en décembre de la même année. De nouveaux retards le reporteraient à novembre 2021 avant que ce dernier développement n’entraîne la suite à 2022.

Tom Cruise revient en tant que capitaine Pete « Maverick » Mitchell dans Top Gun : Maverick, reprenant son rôle du film original. La suite met également en vedette Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris et Monica Barbaro. Original Top Gun La star Val Kilmer est également de retour en raison de l’insistance de Cruise pour que son ancienne co-star apparaisse dans le nouveau film.

« Tom a dit : ‘Nous devons avoir Val, nous devons le récupérer. Nous devons l’avoir dans le film' », a déclaré le producteur Jerry Bruckheimer au magazine People. « Nous le voulions tous, mais Tom était vraiment catégorique que s’il allait en faire un autre Top Gun, Val devait être dedans. »

La ligne de connexion officielle se lit comme suit : « Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement en grade qui Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : ‘Rooster’, le fils du défunt ami de Maverick et officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter. »

Joseph Kosinski réalisé Top Gun : Maverick. Peter Craig et Justin Marks ont présenté l’histoire avec Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie écrivant le scénario. McQuarrie a également été producteur avec Cruise, Jerry Bruckheimer et David Ellison.

À partir de maintenant, Top Gun: Maverick devrait sortir en salles le 27 mai 2022. L’attente de la suite a été longue, mais espérons simplement que cela en vaut la peine. Auparavant, Paramount publiait des bandes-annonces qui semblaient plutôt prometteuses, et les 13 premières minutes ont été récemment présentées en avant-première à CinemaCon. Ceux qui ont eu la chance de voir les images lui ont également fait des éloges en ligne. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

