Top Gun: Maverick a donné une voix à Val Kilmer en utilisant l’intelligence artificielle

Top Gun : Maverick est l’un des grands films à avoir été retardé le plus longtemps par la pandémie de Covid, ayant initialement été prêt à sortir en 2020 juste au moment où la pandémie commençait à faire sentir sa présence. Cependant, l’arrivée du film dans les cinémas pendant le week-end du Memorial semblait avoir valu la peine d’attendre, le film donnant à Tom Cruise son plus grand week-end d’ouverture de loin. Avec Cruise, la seule star de retour du film original est Val Kilmer dans le rôle de Tom « Iceman » Kazansky, et son retour n’a été rendu possible que grâce à l’utilisation d’une technologie impressionnante.

On savait depuis un certain temps que Val Kilmer reprendrait son rôle dans le Pistolet supérieur suite pendant un certain temps, mais on ne savait pas exactement comment son apparence se déroulerait en raison de la perte de voix de l’acteur après avoir subi un traitement contre le cancer de la gorge en 2014. Il s’avère que sa vraie bataille a été traduite dans son personnage, comme dans le film Iceman a également été pris dans une bataille contre le cancer et communique en tapant. Cependant, dans un miroir de sa situation réelle, Kilmer a une ligne de dialogue qui a été créée avec l’utilisation de l’intelligence artificielle.

En août 2021, Kilmer a pu retrouver une voix parlante dans la vraie vie grâce à son partenariat avec Sonantic, qui a compilé des heures d’archives vocales de l’acteur et utilisé des algorithmes avancés pour lui permettre de parler à nouveau électroniquement. Comme l’a révélé Forbes, le même procédé a été utilisé pour laisser parler son personnage Top Gun : Maverick. John Flynn, co-fondateur de Sonantic a expliqué :

« En fin de compte, nous avons généré plus de 40 modèles de voix différents et sélectionné le meilleur, le plus expressif et de la plus haute qualité. Ces nouveaux algorithmes sont maintenant intégrés à notre moteur vocal, afin que les futurs clients puissent également en profiter automatiquement. »

Val Kilmer est au centre d’une autre franchise de retour: Willow

Outre son apparition dans Top Gun : MaverickVal Kilmer est aussi une grande partie de saule, la suite Disney+ de la série fantastique des années 1980, même si son personnage de Madmartigan n’apparaîtra pas dans la série. Dans le film original, Madmartigan aide Willow, joué par Warwick Davies, dans sa quête qui l’oppose aux forces du mal. Bien que Kilmer n’apparaisse pas dans la série, la fille de son personnage apparaîtra et il a été dit que son personnage serait présent dans la série.

Suite à la révélation de la bande-annonce du spectacle pendant Disney’s Guerres des étoiles Fête, saule le producteur exécutif Jonathan Kasden a expliqué :

« Il est une grande partie de cette histoire et de cette série. Val a été en communication avec Joann [Whalley] et moi et Madmartigan est un personnage de l’histoire et ce que nous n’avons pas pu tourner avec lui dans la saison 1, nous en avons fait une figure majeure de l’histoire. »

Alors qu’il est possible que si saule obtient une deuxième saison Kilmer pourrait être impliqué d’une manière ou d’une autre, pour l’instant, il suffira aux fans de voir son héritage dans la franchise se poursuivre, même s’il n’est pas lui-même présent à l’écran.