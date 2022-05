Top Gun: Maverick a déjà un score de 100% sur les tomates pourries

Un synopsis de Paramount dit: « Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement en grade cela le mettrait à la terre.

« Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : ‘Rooster’, le fils du défunt Maverick. ami et officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ».

« La suite tant attendue et stupidement doutée de Top Gun représente une ère perdue du cinéma grand public et éhonté : en fin de compte, une bombe autonome basée sur IP, mais au cœur immense, capable de réveiller n’importe quelle foule sans friandises, taquineries et camées en série, pour ne pas mentionnez l’emballage de certaines des actions dynamiques les plus impressionnantes que le grand écran ait jamais vues », a-t-il écrit, ajoutant:«Top Gun : Maverick est le nirvana du blockbuster. En d’autres termes, cela vous coupera le souffle.