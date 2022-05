Top Gun: Les affiches des personnages de Maverick présentent les nouvelles recrues et leurs indicatifs d’appel uniques

Paramount Pictures a publié de toutes nouvelles affiches de personnages pour le prochain film d’action Top Gun : Maverick. Une suite directe à 1986 Pistolet supérieurle film présente Tom Cruise dans le rôle du lieutenant Pete « Maverick » Mitchell alors qu’il forme un nouveau groupe de recrues du programme TOPGUN de la Marine.

Les affiches mettent également en évidence les indicatifs d’appel uniques des pilotes, qui sont essentiellement des surnoms militaires qui leur sont attribués en fonction de leur apparence, de leur personnalité ou de leurs exploits, et restent avec eux pour toujours. Certains ont l’air cool, d’autres pas tellement. Alors que tout le monde connaît Maverick de Tom Cruise et Iceman de Val Kilmer, voici les indicatifs d’appel du nouveau casting : Rooster (Miles Teller), Phoenix (Monica Barbaro), Coyote (Greg Tarzan Davis), Hangman (Glen Powell), Fanboy ( Danny Ramirez), Payback (Jay Ellis), Bob (Lewis Pullman) et Cyclone (Jon Hamm).

Vous pouvez consulter les affiches (publiées via Twitter) au dessous de:

Alors que Tom Cruise est une star de l’action vétéran qui a acquis une notoriété pour ses propres cascades, même si elles défient la mort, il s’est également assuré de pousser ses jeunes co-stars à leurs limites. L’entraînement intense associé aux vastes scènes de combat aérien ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles Top Gun : Maverick a mis si longtemps à arriver. Réalisateur Joseph Kosinski (Tron : Héritage, seuls les braves) et le reste de l’équipage s’est donné beaucoup de mal pour capturer l’intensité du pilotage d’un avion de chasse, filmant même environ 800 heures de séquences. Heureusement, si les premières réactions à Top Gun : Maverick sont une indication, tout ce travail acharné rapportera massivement.

Voici une vidéo de la Top Gun : Maverick casting expliquant la signification des indicatifs d’appel.

Les critiques appellent Top Gun: Maverick le meilleur film de Tom Cruise depuis des années





Top Gun : Maverick fait partie des films avec les écarts les plus longs entre les suites, et cela n’augure généralement rien de bon pour la plupart des films, mais encore une fois, la plupart des films n’ont pas d’avions de combat volants Tom Cruise. Top Gun : Maverick reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques qui louent littéralement tout ce qui concerne le film, du casting, des séquences d’action, de la musique, de la conception sonore et de la cinématographie au cœur émotionnel de l’histoire. Cela fait certainement un moment qu’un film d’action à méga budget non réalisé par Marvel ou DC n’a pas reçu autant d’éloges. Espérons que Cruise répète l’exploit dans ses deux derniers Mission impossible des films aussi.

Joseph Kosinski dirige Top Gun : Maverick d’un scénario d’Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie. Le film met également en vedette Jennifer Connelly, Ed Harris, Val Kilmer et Charles Parnell aux côtés de Tom Cruise.

Top Gun : Maverick arrive dans les salles du monde entier le 27 mai 2022. Le synopsis officiel de l’intrigue pour Top Gun : Maverick lit:

« Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui l’immobiliserait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés de TOP GUN pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel: « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et Officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ». Confronté à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter »





