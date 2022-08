Top Gun: le réalisateur de Maverick dit qu’ils « voulaient juste faire un film à l’ancienne »

Top Gun : Maverick est l’un des films les plus réussis de tous les temps, avec Tom Cruise détrônant récemment Thanos et Avengers : guerre à l’infini à la sixième place pour les ventes au box-office national de tous les temps. Le film, sorti le 27 mai, a rapporté 679 millions de dollars en Amérique du Nord, dont 1,4 milliard de dollars dans le monde. Le succès pourrait être attribué au marketing fantastique ou à la nostalgie du film original avec les fans d’aujourd’hui. Cependant, le réalisateur Joseph Kosinski pense que leur succès vient de la réalisation d’un film à l’ancienne à l’ancienne.

Le réalisateur, responsable de films tels que Seuls les braves, Oubliet Tron l’héritage, a parlé avec The Hollywood Reporter de ce qui rend Top Gun: Maverick spécial. La vérité est que plusieurs petits détails se prêtent à la portée globale de l’image. Kosinski a déclaré à THR « Je pense que les gens ont vraiment ressenti tous les efforts déployés pour tourner un film pratique. »

« Eh bien, nous avons fait le film pour qu’il soit apprécié sur grand écran, dans la meilleure salle que vous puissiez trouver, et nous étions enfin à une époque où les gens se sentaient à l’aise de retourner au théâtre pour redécouvrir cette expérience qui nous manquait à tous pour un couple. Je pense que cela a beaucoup à voir avec cela. L’histoire a également touché les gens. Ils ont pu voir Tom revenir dans le rôle de Maverick après 35 ans, et c’était un vrai frisson pour les gens. Nous voulions donc juste pour faire un film à l’ancienne. Nous l’avons tourné à l’ancienne avec du matériel de haute technologie, et je pense que les gens ont vraiment ressenti tous les efforts nécessaires pour tourner un film pratique. Les commentaires que j’ai reçus des gens étaient que ils agrippaient le bord de leur siège en regardant cela. C’est donc l’une de ces choses où vous appréciez vraiment le pouvoir du cinéma pratique alors qu’on vous raconte une histoire.

Top Gun : Maverick Sorti au bon moment

Top Gun : Maverick n’aurait pas pu être publié à un meilleur moment, comme le souligne Kosinski. Le public était impatient de retourner au théâtre après que la plupart étaient absents pour la pandémie de COVID-19. Bien sûr, quelques autres films, comme Spider-Man : Pas de retour à la maison, a amené le public au cinéma en masse. Cependant, lorsque Top Gun : Maverick a été sorti, on avait l’impression que les fans allaient au théâtre et reviendraient après sa sortie.

Pour le plus grand plaisir du public, les théâtres reviennent à une certaine forme de normalité après une interruption de deux ans. Tom Cruise était également un énorme argument de vente pour le film, car les générations plus âgées voulaient voir l’acteur reprendre son rôle de Maverick, tandis que les plus jeunes pouvaient profiter du film, qu’ils aient vu l’original ou non. Joseph Kosinski a fait Top Gun : Maverick pour tout le monde; clairement, tout le monde se présente pour cela.