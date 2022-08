Top Gun: le directeur de Maverick répond à une théorie populaire des fans entourant la mort de Maverick

Top Gun : Maverick était rempli de scènes fascinantes, dont la plupart ont été tournées pratiquement. Le public a regardé avec admiration les avions de chasse voler dans le ciel dans l’une des suites les plus appréciées qu’Hollywood ait jamais vues. Tom Cruise s’est retrouvé comme l’un des héros du film et l’un des héros du cinéma moderne alors que la suite, 36 ans en préparation, a rapporté 1,4 milliard de dollars au box-office mondial.

Cependant, plusieurs théories de fans ont commencé à arriver après la sortie de Top Gun : Maverick. L’une de ces théories changerait toute la vision du film, offrant une perspective plus morbide sur la suite du méga-hit. Lors de la séquence d’ouverture de Darkstar, Maverick est capable d’éclipser la vitesse de Mach 10, voyageant dans son avion hypersonique. Certains fans pensent que Maverick est mort dans cette séquence, laissant le reste du film se dérouler dans un rêve. Directeur Joseph Kosinski dit au Hollywood Reporter qu’il n’est pas contre l’idée, affirmant que « les films sont destinés à être interprétés de différentes manières ».

« Non, les films sont censés être interprétés de différentes manières, et j’adore quand les gens y lisent différentes significations. J’aime donc entendre cette théorie, et certainement, il y a un élément mythique dans l’histoire qui, je pense, prête lui-même à ce genre d’interprétation, basée sur qui est Maverick et ce qu’il représente et le fait qu’il traverse en quelque sorte ce rite de passage à une phase différente de sa vie. J’aime donc cette théorie. Les films sont des choses qui sont destinées à être interprété à votre manière et en fonction de la façon dont vous voyez le monde et les expériences que vous avez vécues. Je ne vais donc pas jeter de l’eau froide là-dessus. C’est une interprétation vraiment cool de l’histoire.

Y a-t-il une chance que la théorie soit vraie ?

Paramount Pictures

Il est improbable que la théorie de la mort de Darkstar soit vraie, cependant, il y a quelques raisons pour lesquelles l’idée a une certaine crédibilité. Premièrement, l’idée, qui vient de Vulture, permettrait certainement d’éclaircir quelques séquences illogiques et de tracer des trous laissés dans Top Gun : Maverick. Par exemple, suite à l’insubordination de Maverick à ses commandants, le pilote de chasse est essentiellement promu malgré le mépris des ordres directs.

De plus, Maverick et le reste de ses stagiaires combattent apparemment un ennemi sans nom qui ne semble pas avoir de liens directs avec notre homologue du monde réel. Enfin, la séquence Darkstar semblait incroyablement dangereuse, à tel point qu’il est tout à fait possible que Maverick n’ait pas survécu, jouant le fantasme d’une mission réussie dans une séquence onirique. Cependant, quelles que soient les théories des fans, le public peut profiter Top Gun : Maverick pour ce qu’il est : un énorme blockbuster hollywoodien qui a traité ses personnages et son histoire avec un immense soin.