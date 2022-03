Top Gun: le directeur de Maverick discute du retour de Val Kilmer en tant qu’homme de glace dans la suite d’action

La prochaine suite de Paramount Pictures au film d’action emblématique des années 80 Top Gun, Top Gun : Maverick, a maintenant été retardé tant de fois qu’on vous pardonnerait d’oublier complètement qu’il existe même. Eh bien, un détail qui ne manquera pas de vous rafraîchir la mémoire et l’encre Top Gun : Maverick sur votre calendrier est que la suite tant attendue présente le retour de Val Kilmer en tant que pilote de chasse préféré des fans de « Iceman » Kazansky. S’adressant à Total Film, le réalisateur Joe Kosinski a discuté du retour de l’acteur et a hâte que le public voie enfin Kilmer retrouver Tom Cruise.

« C’était une énorme, énorme récompense – que Val revienne pour jouer Iceman. Travailler avec un acteur de ce calibre, voir la chimie, la camaraderie entre lui et Tom, et réunir ces deux personnages dans ce film , était un moment vraiment spécial, et l’une de mes parties préférées du film. »

Le rôle de Val Kilmer en tant que « Iceman » dans le premier Pistolet supérieur est de loin l’un des rôles les plus célèbres de l’acteur, de nombreux fans du classique de 1986 le désignant comme leur personnage préféré. Top Gun : Maverick verra Kilmer reprendre le rôle bien-aimé toutes ces années plus tard, avec Iceman maintenant instructeur aux côtés de Tom Cruise’s Maverick, en plus de devenir un amiral quatre étoiles et de servir en tant que chef des opérations navales.

Val Kilmer a quelque peu disparu des yeux du public et du grand écran ces dernières années en raison de la bataille de deux ans de l’acteur contre le cancer de la gorge, et l’année dernière, la voix de Kilmer a pu être recréée grâce à la technologie de l’IA à l’aide d’archives audio. Après de telles luttes dans sa vie personnelle, ce sera formidable de revoir l’acteur sur le grand écran dans l’un de ses rôles les plus chers.

Top Gun: Maverick voit le personnage de Tom Cruise prendre le fils de son meilleur ami décédé, Goose, sous son aile





Paramount Pictures

Top Gun : Maverick reprendra plus de trente ans après l’original de 1986 du réalisateur Tony Scott. Reprenant en temps réel, Pete ‘Maverick’ Mitchell (Tom Cruise) a fourni plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine. Il sent qu’il est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement de grade qui le mettrait à la terre.

Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : ‘Rooster’, le fils du défunt ami de Maverick et l’officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias «Goose». Confronté à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter.

Top Gun : Maverick sera finalement présenté en première au Festival de Cannes le 18 mai 2022, avant d’être diffusé en salles aux États-Unis le 27 mai 2022 par Paramount Pictures. La suite devait initialement être publiée en 2019 avant de faire face à plusieurs retards en raison de complexités dans les coulisses et de la pandémie de COVID-19.





