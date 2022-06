Top gun et 3 autres suites qui ont relancé les franchises

Hollywood

Le dernier film de Tom Cruise a prouvé qu’avec l’amour de ce que l’on fait, on peut créer des films inoubliables pour les cinéphiles.

©IMDBTop Gun: Maverick a été créé avant la fin mai.

Non seulement les suites vivent dans Hollywood mais force est de constater qu’il devient de plus en plus courant de voir comment chaque studio considère ses premières comme des sagas. merveille a popularisé une façon de faire des films dans laquelle les téléspectateurs ne peuvent pas quitter leur siège jusqu’à ce que le dernier générique soit diffusé, afin de ne pas manquer la scène qui anticipe ce que seront les prochaines séries ou films. Ceci, bien sûr, n’est pas toujours réussi, et encore moins garantit une bonne histoire à venir.

Il y a une semaine, Top Gun : Maverick de nouveau sur grand écran avec Tom Croisière à la tête. Bien qu’il n’ait pas été question de savoir s’il aurait une suite, le box-office pourrait encourager Paramount+ penser une troisième partie. De plus, les critiques ont été très favorables au film, au point de le placer dans ce groupe restreint dans lequel se trouvent les deuxièmes parties qui ont dépassé le film original, comme Le parrain Oui terminateur. Mais, s’il s’agit d’histoires qui ont relancé des franchises, de quelles histoires doit-on parler ?

+Films qui ont relancé les suites

3 – SOS Fantômes : l’au-delà

En 2021, après un film largement questionné, tous les acteurs du film original sont revenus pour faire le dernier passage de flambeau commandé par por Jason Reitmannle fils du réalisateur original Ivan Reitman. Sans trop se perdre et s’enliser dans l’intrigue, il a réussi à capturer l’essence de l’histoire originale de 1984 et à devenir une célébration de l’un des plus grands films de culture pop des années 80.

2 – Croire

Bien que dans le cas de la saga mettant en vedette Sylvester Stallone on ne pouvait pas dire qu’il était complètement mort, s’il montrait de l’usure. Après avoir fait Rocky Balboa, le sixième des films du boxeur de Philadelphie, le moment est venu de chercher un héritier. On retrouve ainsi dans Michael B Jordan le protagoniste idéal pour se mettre à la place du nouvel étudiant, Adonis Creed, le fils d’Apollon. La troisième partie arrivera en novembre.

1 – Mad Max : Fury Road

Peut-être de la même manière que Le parrainle deuxième film de la saga de George Miller c’était le meilleur de tous. Cependant, en 2015 est venu celui qui, pour beaucoup, a remporté le prix symbolique du film de l’année. Mad Max: Fury Road a été joué par Charlize Theron avec un traitement visuel et sonore étonnant qui lui a valu le feu vert pour faire de nouveaux films. Une préquelle arrive bientôt Anya Taylor Joy comme protagoniste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂