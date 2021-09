Top Gun de Microsoft Flight Simulator : l’extension Maverick reportée à mai 2022

in

07 sept. 2021 16:37:43 IST

Simulateur de vol Microsoft était prévu pour obtenir le Top Gun : Maverick prochainement, ce qui a été annoncé récemment. Il a maintenant été retardé car Top Gun : Maverick a été retardé aussi. Il devrait maintenant arriver l’année prochaine. Simulateur de vol Microsoft obtiendra l’extension Top Gun lorsque le film sortira en salles. Cela se produira le 27 mai 2022, pendant le week-end du Memorial Day. Le film devait sortir en novembre de cette année, mais a été retardé en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19.

Microsoft a fait l’annonce via un annonce de billet de blog. Le message disait : « Paramount Pictures a récemment décalé la date de sortie de Top Gun : Maverick au week-end du Memorial Day, le 27 mai 2022. Comme nous l’avons annoncé précédemment, le Top Gun : Maverick extension pour Simulateur de vol Microsoft pour Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X|S et Xbox Game Pass sortiront en même temps que le film ».

Le jeu sortira pour Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X|S et Xbox Game Pass et plus de détails seront partagés à ce sujet à l’avenir.

Pour rappel, l’édition Top Gun de Simulateur de vol a été annoncé par Asobo Studio lors de la récente vitrine Xbox et Bethesda E3. Le jeu impliquera un certain nombre d’éléments du film, en particulier les jets.

Pendant ce temps, le Simulateur de vol jeu vidéo devrait obtenir un certain nombre de mises à jour. Cela inclut la mise à jour World Update VI : Autriche, Allemagne et Suisse, qui devrait sortir aujourd’hui. Les Avion Légendes Locales Junkers JU-52 sortira également le 9 septembre. Plus de détails peuvent être trouvés en vous rendant ici.

Il est également révélé que la renommée obtiendra le multijoueur compétitif via le pack d’extension gratuit Reno Air Races plus tard cette année.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂