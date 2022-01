‘Top Gun 2’ : nouvelle image promotionnelle, teaser, synopsis, personnages et date de sortie

PRIMORDIAL

Le film revient à l’écran pour continuer l’histoire, mais il aura de nouveaux visages. À quoi ressemblera cette version 35 ans plus tard ?

© ImdbTop gun 2

‘Top Gun 2’ Il sortira en salles et est l’un des films les plus attendus depuis sa première en 2020, mais avec l’émergence de la pandémie de coronavirus, il a dû être annulé.

Le film a marqué une époque avec l’histoire, l’intrigue et les personnages eux-mêmes. Après 35 ans, il vient dans les salles de cinéma pour porter un toast au public et le regarder effectuer des cascades dans les simulations de dos. Entraînement, bien sûr, jusqu’à ce qu’il soit temps pour la vraie bataille.

Maintenant, une nouvelle image du film est apparue publiée par Usa Today au personnage de Croisière, le capitaine Pete « Maverick » Mitchell, avec un nouveau groupe de pilotes qui sera en charge de lui. Les nouveaux étudiants qui attendent avec impatience Maverick sont le pendu de Glen Powell, Gallo de Miles Teller et Phoenix de Monica Barbaro.

De quoi parle « Top Gun » ?

Pistolet supérieur 1986 est un film d’action de haut vol classique qui se concentre sur les étudiants fréquentant l’US Navy School of Combat Arms à la Naval Air Station Miramar à San Diego. Les événements de Top Gun se produisent après que Pete « Maverick » Mitchell (Cruise) et Nick « Goose » Bradshaw (Anthony Edwards) aient décidé de s’entraîner dans cette école.

Le film montrera également un peu de romance où le pilote de l’académie sera vu tomber amoureux de son instructeur, Charlotte « Charlie » Blackwood, qui était jouée par Kelly McGillis.

Quand est la première?

Le film, qui sortira en salles le 27 mai, racontera une nouvelle histoire dérivée du film original avec des visages familiers et nouveaux.

Qu’est-ce qu’on attend d’un film ?

L’histoire prendra de l’importance dans les retrouvailles de Maverick, instructeur à l’académie Pistolet supérieur, et l’arrivée de Bradley Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami et compagnon de vol, Goose. Ce fait amènera Maverick à se souvenir de la mort de son ami, peut-être que Bradley lui-même lui en veut aussi.

Il y avait aussi des spéculations sur les retrouvailles de Val Kilmer et Tom Cruise, entre Maverick et Iceman. Malgré le fait qu’ils étaient ennemis, dans la version précédente, Maverick parvient à sauver et à attaquer trois avions ennemis et les deux ont fusionné dans une étreinte.

De son côté, Jennifer Connelly incarnera le visage féminin d’une mère célibataire qui tient un bar près de la base de la marine.

Qui sera présent dans cette intrigue ?

Le reste du casting de Top Gun : Maverick est terminé : Glen Powell, Lewis Pullman, Jay Ellis, Monica Barbaro, Bashir Salahuddin, Charles Parnell, Danny Ramirez, Jean Louisa Kelly, Manny Jacinto, Jake Picking, Penelope Kapudija, Peter Mark Kendall, Chelsea Harris, Kara Wang, Raymond Lee, Lyliana Wray, Roberta Sparta, Jason Woods, Dana Byrne, Nancy DeMars, Mark Anthony Cox, James Quach et Tristan Henry.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂