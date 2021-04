Top Gun 2, Mission: Impossible 7, Jackass 4 et plus obtiennent de nouvelles dates de sortie chez Paramount

Paramount Pictures a retardé plusieurs blockbusters et suites majeurs. Bien qu’une relance de franchise très attendue arrive un peu plus tôt que prévu. Les fans de Tom Cruise, pour commencer, devront attendre plus longtemps pour les deux Mission: impossible 7 et Top Gun: Maverick. Les deux suites ont été repoussées par le studio alors que Paramount tente de raffermir les choses en prévision de meilleures perspectives de box-office à l’horizon.

Top Gun: Maverick, une suite du classique des années 80 de Tom Cruise, est maintenant daté du 19 novembre 2021. Il avait été précédemment fixé pour le 2 juillet, juste à temps pour le 4 juillet. La nouvelle survient peu de temps après qu’il a été révélé que Disney sortira Veuve noire le 9 juillet. On ne sait pas si la décision de Paramount avait quoi que ce soit à voir avec le fait de rester à l’écart de Marvel.

Pour ce qui est de Mission: impossible 7, qui réunit à nouveau Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie, arrivera le 27 mai 2022. Il occupait auparavant la date désormais détenue par Top Gun: Maverick. Les deux films ont déjà été retardés plusieurs fois en raison des fermetures de salles qui ont frappé l’industrie en 2020.

En conséquence, la mission déjà annoncée: Impossible 8 a également été retardée. Il passe du 4 novembre 2022 au 7 juillet 2023. Jackass 4, la suite prévue depuis longtemps dans la franchise comique, est également en train de reculer. Il se déplace d’un mois de septembre de cette année au 22 octobre. Donjons et dragons, le film planifié depuis longtemps basé sur le jeu durable du même nom, a également été retardé. Il a été reporté de dix mois au 3 mars 2023. La bonne nouvelle est que Œil de vipère, le prochain GI Joe spin-off, arrivera plus tôt que prévu, désormais daté du 23 juillet 2021. Le film met en vedette Henry Golding (Asiatiques riches et fous) dans le rôle titre.

Plusieurs autres versions de Paramount ont reçu des dates de sortie. Un biopic des Bee Gees devrait maintenant arriver dans les salles le 4 novembre 2022. Ailleurs, Le rétrécissement de Treehorn a reçu une date de sortie le 10 novembre 2023, tandis qu’une comédie sans titre qui a à la fois Ryan Reynolds (Dead Pool) et John Krasinski (Un endroit silencieux) mis en vedette, arrivera le 17 novembre 2023. Les détails sur ce projet particulier, sauf la date de sortie, restent en grande partie rares.

Paramount, comme tous les autres studios d’Hollywood, semble être encouragé par ce qu’ils ont vu au box-office ces derniers temps, en particulier de Godzilla contre Kong. Après une année qui a vu les ventes de billets chuter, les choses semblent revenir, quoique lentement, à la normale. En tant que tels, les studios ont commencé à raffermir les ardoises dans l’espoir que certains de ces titres longtemps retardés puissent voir le jour.

Pour Paramount, ce sera un monde différent. Nouveaux films tels que Mission: impossible 7 et Un endroit tranquille: partie II fera ses débuts sur le service de streaming Paramount + seulement 45 jours après leur sortie en salles. Alors que les cinémas resteront une grande partie de l’équation, l’effet durable de 2020 est que la diffusion en continu est devenue dominante et que les fenêtres cinématographiques exclusives vont se rétrécir. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

