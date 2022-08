Top Chef World All-Stars à Londres : tout ce qu’il faut savoir sur la saison 20

Pour la toute première fois, Excellent chef tourne une saison entière à l’étranger. Pour sa 20e saison, le concours de cuisine prime est amené à Londres pour tourner sa série complète dans la capitale britannique. Excellent chef a déjà fait le tour du monde, mais n’a jamais tourné tous les épisodes de sa saison dans un autre pays. Le changement est significatif pour deux raisons : premièrement, il donne Excellent chef une plus grande internationalisation explicite de ses enjeux ; et deuxièmement, la propriété NBCUniversal était jusqu’à présent nettement américaine et filmera légalement détachée de sa propre nation.

Les implications et les exigences du travail en dehors de votre propre pays d’origine sont nombreuses, et l’émission est évidemment filmée sur place avec la bénédiction du Parlement britannique. Mais cela fait longtemps que l’âge d’or des émissions de cuisine. Et leur marché en Amérique a quelque peu faibli alors que les fanbases et la pertinence culturelle sont encore légèrement plus fortes en Grande-Bretagne. C’est la maison de Gordon Ramsay, après tout. À présent Excellent chef s’aventure peut-être au-delà de ses propres frontières pour essayer de le faire tomber dans sa propre cuisine, pour ainsi dire.

La saison devrait débuter en 2023, mais le tournage commencera très bientôt. Voici ce qu’il faut savoir !

Top Chef : World All-Stars Cheftestants & Judges

Bravo

Comme certains le savent peut-être, les Emmys ne sont pas loin. Excellent chef a récemment été nominé pour cinq Primetime Emmy Awards, dont le programme de compétition exceptionnel, l’hôte exceptionnel, le casting, la réalisation et le montage d’images. L’émission est depuis longtemps un incontournable des concours de cuisine et existait au début de l’énorme engouement pour la cuisine qui a balayé le pays lorsque bon nombre de ces émissions sont sorties. Il est en cours depuis le 8 mars 2006. Naturellement, le spectacle a connu des hauts et des bas et a eu de nombreux concurrents en cours de route, mais il semble maintenant que certains de leurs meilleurs auront une seconde chance.

La 20e saison de Excellent chef sera une édition « World All-Stars », réunissant des concurrents du monde entier. Les concurrents comprendront non seulement les anciens participants de la série, mais aussi les gagnants et les finalistes de plusieurs Excellent chef itérations internationales également. Seize des chefs les plus décorés qui ont concouru dans les versions de la série de leurs nations respectives seront réunis pour s’affronter au cours de cette saison incroyable.

Par date limite, Ryan Flynn, vice-président principal, Production actuelle, NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré dans un communiqué :

« Nous avons toujours voulu faire une saison de Excellent chef avec des gagnants, des finalistes et des favoris, mais pousser ce concept pour la 20e saison un peu plus loin avec des chefstesteurs de versions localisées à travers le monde a été un rêve devenu réalité, […] Et quel meilleur endroit pour accueillir les World All-Stars que Londres, un lieu de prédilection mondial et une ville gastronomique renommée, offrant à nos chefs-testeurs un accès aux ingrédients exceptionnels et aux saveurs internationales du Royaume-Uni.

L’animatrice de la série, Padma Lakshmi, sera de retour pour cette saison « All-Star ». Elle sera rejointe par le juge en chef Tom Colicchio et Gail Simmons. Et le salon accueillera en permanence des juges invités des éditions internationales de Excellent chef ainsi que des experts de la cuisine de pays spécifiques qui interviennent pour ajouter leurs connaissances spécialisées à un défi thématique unique.

Tournage à Londres

Bravo

Tourner le spectacle à Londres n’est pas une mince affaire. La ville a été spécifiquement choisie en raison de son intersection unique de culture et de style. Il est décrit comme :

« Creuset culinaire, la cuisine londonienne a été influencée par des pays du monde entier. De la cuisine de pub traditionnelle aux cuisines indiennes modernes, les chefs cuisineront avec les meilleurs ingrédients que le Royaume-Uni a à offrir, parmi ses fruits de mer recherchés, de la viande et des produits de qualité. Les enjeux seront plus importants que jamais alors que les chefs testants se fraient un chemin à travers des défis d’inspiration mondiale et d’élimination. Tout au long de la compétition, Padma, Tom et Gail seront rejoints par des juges distingués des versions internationales, ainsi que par des personnalités réputées. experts culinaires mondiaux. »

Et le Royaume-Uni est tout aussi heureux d’avoir l’équipage là-bas. Selon Variety, le ministre britannique de l’alimentation a déclaré :

« Je suis ravi que Top Chef ait choisi Londres pour sa toute première saison en dehors des États-Unis. Nous sommes à juste titre fiers de nos aliments et boissons exceptionnels produits ici au Royaume-Uni. Du saumon écossais et de l’agneau gallois au bœuf d’Irlande du Nord et au vin mousseux anglais, nos plats et boissons sont reconnus ici et à l’étranger pour leur bon goût et leur haute qualité. En tant que plus grand secteur manufacturier du Royaume-Uni, la passion, les traditions et l’expertise de notre industrie agroalimentaire font du Royaume-Uni un choix fantastique pour la série de concours culinaires.

Les émissions de cuisine ont traditionnellement mieux réussi au Royaume-Uni qu’en Amérique, et pendant une période plus longue. Toutes les blagues de Gordon Ramsay que nous faisions en 2005 sont encore refaites en Grande-Bretagne. Et le Grand salon de la pâtisserie britannique a ravivé avec succès un tout nouvel intérêt pour les émissions de cuisine. Excellent chef est sûr de récolter les bénéfices de l’intérêt continu pour son genre télévisuel et l’avantage supplémentaire d’amener l’émission à la porte d’entrée des fans.

Bien qu’aucune date n’ait été annoncée, la nouvelle saison devrait être diffusée sur Bravo au printemps 2023.