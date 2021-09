Top Boys Saison 4: Date de sortie prévue, distribution et autres informations

– Publicité –



Pouvons-nous nous attendre à ce que Law and Order revienne pour une quatrième saison ? La quatrième saison de Top Boy devait sortir en 2017, mais elle n’a pas encore été diffusée.

Quelle est la raison du retard de la saison 4 de Top Boy ? Quand sera-t-il diffusé ?

Alors que la troisième saison a été annoncée en 2019, il n’y a eu aucune information utile même après un an. Il est prévu que la quatrième saison sera diffusée prochainement.

La saison quatre de l’émission n’a commencé qu’en décembre en raison d’une pandémie de coronavirus et tout a été perturbé. Il y a eu beaucoup de problèmes causés par la pandémie. La saison 4 de Top Boy pourrait être disponible sous peu, peut-être d’ici la fin 2021. La bande-annonce pourrait être diffusée au cours du mois précédant la sortie de la quatrième saison, tout comme la troisième saison, afin que les fans connaissent les personnages et quel sera le thème. être.

Le casting pour Top Boys Saison 4

Ashley Walters a joué le rôle de Dushane

Kane ‘Kano’ Robinson dans le rôle de Sully

Michael Ward a joué Jamie

Jasmine Jobson a joué Jaq

Ashley Thomas a joué Jermaine

Simbi ‘Little Simz’ Ajikawo a joué Shelley

David ‘Dave’ Omoregie comme Modie

Kadeem Ramsay a joué à Kit

Lisa Dwan a joué Lizzie

Safran Hocking a joué Lauryn

L’intrigue de Top Boy Saison 4

De nombreux membres de l’équipe sont impliqués dans la construction d’un spectacle, des acteurs, des showrunners, des réalisateurs, des producteurs, des cameramen, et cetera, et cetera, et les personnes impliquées.

Selon Ronan Bennet, le producteur exécutif de la saison 4 de Top Boy, le drame se poursuivra à partir de la saison 3, il est donc impératif que les téléspectateurs qui découvrent l’émission regardent les trois saisons avant de passer à la saison 4. La saison 4 était le produit de beaucoup d’efforts de beaucoup de gens. Par rapport aux saisons précédentes, la saison à venir devrait être passionnante.