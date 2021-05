Top Anime comme Naruto – Seulement le meilleur des meilleurs!

Dans le monde de l’anime, il y a des millions de mangas en cours de création, mais celui qui arrive en tête est celui qui gagne le cœur d’Otakus. Pour réussir, il faut être accepté par la communauté des anime du monde entier. Naruto est un anime qui a changé tout le visage du genre Shonen et la façon dont les gens le regardaient. Voici quelques meilleurs anime comme Naruto.

Top Anime Semblable à Naruto

Naruto est rempli d’action, d’émotions, de motivations et de leçons de vie! Après la fin de Dragon Ball Z, les weebs voulaient un anime similaire à DBZ, mais correspondre à ce niveau était presque impossible pour les autres anime. Naruto a créé son propre genre complètement différent et a inspiré une génération de Mangakas!

C’est alors que Masashi Kishimoto est venu avec l’histoire d’Uzumaki Naruto, un shinobi qui a scellé en lui l’ancien renard mythologique à neuf queues «Kurama». Le spectacle est rempli de personnages que vous aimeriez et d’arcs qui vous feront vous en gaver. Jetons donc Ninja Handsigns et passons en revue certains des meilleurs anime similaires à Naruto.

Hunter X Hunter

Hunter X Hunter est créé par Yoshihiro Togashi, qui a inspiré Kishimoto pour créer l’histoire de Naruto. Dans Hunter X Hunter Anime, le protagoniste Gon Freecs a le but ultime de devenir un chasseur alors que le but de Naruto est d’être le Hokage!

Les personnalités de Gon et Naruto sont différentes, Gon est quelqu’un de joyeux tandis que Naruto est un gamin tapageur. Si vous voulez un Top Anime comme Naruto, alors ce chef-d’œuvre de Togashi vaudra votre temps. Vous pouvez vous en gaver sur Netflix.

Dragon Ball

Le Dragon Ball original! Oui, la série qui a ouvert la voie aux animes d’aujourd’hui. La renommée de Dragon Balls dans le monde entier est ce qui a ouvert les possibilités de la série animée en le rendant grand en dehors du Japon.

C’est la première partie de Dragon Ball Z, où commence l’histoire de Son Goku et où nous découvrons pour la première fois Dragon Balls. Goku est similaire à Naruto car ils ne croient pas tous les deux à l’abandon! Vous pouvez regarder cette série légendaire sur Crunchyroll et Netflix

Conte de fées

Fairy Tail est un anime de haut niveau similaire à Naruto, les deux premiers personnages de la série sont assez similaires à Naruto et Sasuke. Le protagoniste de l’émission Natsu Dragneel est un Mage qui est à la recherche de son père adoptif Igneel Dragon.

Cet anime fantastique est basé au pays de Fiore et l’histoire devient intéressante car différents personnages se joignent et forment un groupe alors qu’ils partent à l’aventure ensemble pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Si vous êtes intéressé à regarder cet anime fantastique, frottez-le sur Netflix.

Alchimiste en métal complet

Un anime basé sur l’alchimie? eh bien, c’est intéressant! Full Metal Alchemist est basé sur deux frères nommés Edward et Alphonse Elric, à la recherche de la pierre philosophale. Durant leur enfance, ils ont pratiqué une alchimie interdite qui est dangereuse dans l’espoir de faire revivre leur mère décédée qui était leur seul parent.

Edward perd un bras et une jambe tandis qu’Alphonse perd tout son corps et obtient son âme infusée dans l’armure par Edward. En devenant les plus jeunes alchimistes d’État, les Frères Elric partent en voyage à la recherche de la pierre philosophale afin de retrouver leur corps d’origine. Si vous avez besoin d’un anime similaire à Naruto, Full Metal Alchemist est disponible sur Netflix et Crunchyroll.

Dr Stone

Dr Stone est l’un des meilleurs anime shonen des temps modernes, l’anime est basé sur Senku Ishigami qui un jour se réveille dans un monde où chaque être vivant est transformé en pierre à cause d’une calamité naturelle inconnue. Senku est un gars intelligent qui a appris la science de son père.

Il fait un jus de pétrification qui ramènera la personne transformée en pierre à la normale. Il commence lentement par ressusciter ses amis proches et décide d’aider le monde entier. Senku fait face à de nombreux obstacles en essayant de faire revivre tout le monde, mais c’est là que le plaisir commence. Dr Stone est un anime comme Naruto, se gaver sur Crunchyroll.

Yu Yu Hakusho

C’est le deuxième anime de Togashi dans cette liste, le protagoniste de Yu Yu Hakusho et Naruto sont similaires et l’anime similaire à Naruto. Les deux veulent protéger les gens qu’ils aiment et sont des gars qui parlent fort.

Un jour, Yusuke meurt en sauvant un enfant insouciant et devient un fantôme où il reçoit une offre de retourner dans le monde de la vie, mais seulement après avoir fait quelque chose pour le souverain du monde des esprits.

Dragon Ball Z

Dragon Ball Z est l’anime qui a amené la plupart des gens dans le monde de l’anime. L’anime légendaire d’Akira Toriyama a été celui qui a ouvert la voie à l’anime d’aujourd’hui dans le monde occidental.

Son Goku et ses amis ont grandi et sont à la recherche de boules de dragon pour réaliser leurs souhaits. Pendant ce voyage, ils rencontrent de nombreux ennemis intergalactiques. Dragon Ball est un anime comme Naruto et vous ne pouvez pas le nier, car les deux générations ont défini!

My Hero Academia

My Hero Academia est considéré comme une nouvelle ère Naruto, car le personnage principal Deku a un objectif tout comme Naruto! L’objectif de Deku est de devenir un héros professionnel, mais dans un monde où 80% des gens ont un «pouvoir» bizarre.

Deku est né impuissant et sans aucune bizarrerie, mais sa vie change quand il tombe sur son enfance Hero All Might qui passe le flambeau à Deku et lui donne le pouvoir de «One For All».

Une pièce

One Piece est l’un des trois grands animes! qui comprend Dragon Ball Z et Bleach. Monkey D Luffy veut devenir le roi des pirates et il vit une aventure dans les mers. Cette série a des personnages qui sont alimentés par le fruit du diable, tout comme Naruto utilise des signes de main et des jutsus.

Luffy se fait des amis puissants et forme un groupe appelé StrawHats. Il continue à trouver One Piece, un trésor caché, qui est sur le radar de chaque pirate. La série est très longue, vous pouvez regarder One Piece sur Crunchyroll.

Boruto

Nous savons tous que Boruto ne peut pas être égalé au Naruto original, mais si vous avez besoin d’un anime comme Naruto, quoi de mieux que celui-ci. Cette série commence par l’histoire d’Uzumaki Boruto, fils d’Hinata et de Naruto. Aussi Uchiha Sarada, fille de Sasuke et Sakura.

L’anime tourne autour d’une nouvelle génération de Shinobis dans le village des feuilles et le monde ninja. Les problèmes des méchants ont été réduits par Naruto et Sasuke, afin que la nouvelle génération puisse rester en paix. Mais ce n’est pas vrai car Otsutski et Kara un groupe comme Akatsuki veulent Boruto Dead. La raison en est que Boruto possède le jutsu oculaire de Jougans.

Après avoir tué un Osutsutski, ils ont gardé un œil sur Boruto et son pouvoir. Cette série a beaucoup de force pour grandir dans le futur. Comme le clone de Jiraiya nommé Kashin Koji fait également une apparition. Vont-ils tuer Boruto ou Naruto et son Sensei Sasuke le sauveront des ennemis. Si vous voulez regarder Boruto: The Next Generations, vous pouvez le manger sur Crunchyroll.