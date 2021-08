Top anime basé sur l’armée – Vous devriez donner une montre!

L’anime militaire est une autre catégorie qui nous incite tous à regarder toute la saison en même temps. Dans plusieurs animes militaires ou basés sur la guerre, nous avons vu la guerre évoluer là où des technologies nouvelles et avancées sont expérimentées. D’une certaine manière, on peut dire que la mécanique du combat a changé au fil du temps, mais le concept derrière la guerre reste le même, à savoir tuer votre adversaire avant qu’il ne vous tue.

Les chars, les vaisseaux spatiaux et les équipements de mobilité à essence sont tous utilisés par les forces armées représentées dans ces dessins animés. Ils incluent également un personnage qui croit aux jeux d’esprit avec l’adversaire dans la guerre et qui est faible dans les activités physiques.

Ciseaux de citrouille

Studio d’animation – Gonzo, AIC

Une terrible bataille a autrefois fait rage entre la République de Frost et l’Empire royal, mais le combat a finalement pris fin il y a trois ans par un pacte. L’Empire, ravagé par le conflit, forme le groupe militaire Pumpkin Scissors pour aider à la reconstruction de leur pays déchiré par la guerre. Cependant, lorsqu’un caporal mystère rejoint l’équipe, les missions apparemment routinières de l’équipe prennent une tournure inattendue.

Portail

Studio d’animation – Photos A-1

Pendant son jour de congé, Youji était un officier de la Force d’autodéfense japonaise (JSDF) qui se rendait à une convention d’anime. Puis une porte s’ouvrit, libérant des démons et des chevaliers qui massacrèrent tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. Youji fait maintenant partie d’une équipe de reconnaissance envoyée à travers la porte pour évaluer si le monde au-delà est une menace et quelles mesures doivent être prises si la paix avec l’empire régnant de l’autre côté n’est pas possible.

Bien que la porte ouvre une série de chaos pour le monde. La force japonaise d’autodéfense aide à la fois le monde à établir un équilibre les uns par rapport aux autres. L’anime a également un peu de service de fans.

Owari pas de séraphin

Studio d’animation – Wit studio

Le récit se déroule dans un monde où une maladie inconnue a tué tout le monde sauve des enfants de moins de treize ans. Les vampires ont asservi les jeunes après cela. Yuichiro Hyakuya est le protagoniste du manga, qui aspire à être assez puissant pour tuer tous les vampires. L’organisation humaine a mis en place une armée pour s’occuper des vampires et travailler sur des armes pour bannir les vampires pour toujours. Cependant, les deux parties sont fortes pour se faire vaincre l’une par l’autre.

Il s’agit de l’anime basé sur l’armée. De plus, la liste sera mise à jour avec le temps. D’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.