Top Anime à regarder si vous aimez That Time I Got Reincarnated as a Slime

Imaginez regarder votre personnage préféré mourir dans une série. Ça va être assez douloureux. Mais que se passe-t-il si le même personnage se réincarne et cela aussi sous une forme maîtrisée? Ce sera sûrement un délice pour vos yeux. Aujourd’hui, nous allons parler d’Anime similaire à That Time I Got Reincarnated as a Slime.

That Time I Got Reincarnated as a Slime La saison 1 raconte la vie de Satoru Mikami, 37 ans, qui meurt après avoir été poignardé de nulle part. Dès qu’il prend conscience, Satoru se rend compte qu’il s’est réincarné en Slime dans un monde différent. Bénéficiant d’une nouvelle vie, Satoru est également doté des compétences d’un prédateur.

Par conséquent, sans plus tarder, passons à la Liste des anime que vous devriez regarder si vous avez apprécié Le jour où je me suis réincarné en Slime.

Suzerain

Issu du monde du jeu virtuel, Overlord est un autre anime isekai avec une fantaisie sombre. Dans un futur lointain, un jeu multijoueur en ligne YGGDRASIL est sorti avec les joueurs obtenant des capacités supérieures, ce qui le rend différent des autres jeux en ligne. Le jeu est sur le point de s’arrêter après 12 ans de hauts et de bas.

Overlord, un personnage squelettique nommé Momonga, est le chef de guilde d’Ainz Ooal Gown qui était autrefois au sommet du jeu. Momonga découvre que le jeu n’a pas disparu avec le jeu proche de sa fin, mais plutôt transporté dans un autre monde. Il reste coincé dans le jeu et n’est même pas en mesure de se déconnecter ou d’envoyer un message aux autres. Enfin, il se lance dans une mission pour savoir si quelqu’un d’autre est coincé avec lui dans le jeu et essaie de déménager. Par ailleurs, l’anime est disponible dans Funimation. Donnez-lui une montre si vous ne l’avez toujours pas regardée.

Dr Stone

Senku Ishigami, un garçon de 15 ans, est ressuscité lorsque la civilisation humaine est au bord de l’extinction après avoir été pétrifiée il y a 3700 ans. Senku souhaite connaître la raison de la pétrification et de sa résurrection tout d’un coup. Après avoir examiné pendant plus de 6 mois, son vieil ami Taiju Oki est ressuscité avec de l’acide nitrique.

Témoin de la renaissance de ses proches, Senku envisage de recréer l’ancienne civilisation humaine pétrifiée, mais Tsukasa Shishio, un artiste martial, s’oppose à lui. Tsukasa essaie de tuer Senku après avoir réalisé qu’il restaurera le vieux monde par tous les moyens. L’anime est disponible dans Crunchyroll ainsi que Funimation. Par conséquent, donnez-lui une montre si vous aimez le synopsis.

Mushoku Tensei: réincarnation sans emploi

NEET, un Japonais de 37 ans, est ressuscité sous le nom de Rudeus Greyrat après être mort dans un accident de camion. Né dans un monde de sorcellerie, Rudeus acquiert des compétences magiques avec le temps. Béni d’une nouvelle vie dans un corps de bébé, il décide de se créer la meilleure vie pour lui-même avec un travail acharné.

Heureux de sa nouvelle vie, Rudeus découvre que sa terre a été touchée par un accident vasculaire cérébral magique, entraînant la mort et le meurtre de milliers de personnes. Rudeus décide de sauver Eris Boreas Greyrat, un noble débutant, quoi qu’il en coûte pour lui. L’anime est également connu sous le nom de Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu. Si vous êtes impressionné par l’intrigue animée, vous pouvez la regarder dans Funimation.

Horizon du journal

Il s’agit d’une série télévisée japonaise animée qui virevolte autour d’un jeu de rôle multijoueur en ligne, Elder Tale. Le jeu a récemment franchi une nouvelle étape avec le soutien de millions de joueurs. Dès la sortie du 12ème pack d’extension du jeu, plus de trente mille pros connectés au moment de la mise à jour sont déplacés vers un monde pragmatique avec leur avatar en jeu.

Shiroe, avec Naotsugu et Akatsuki, décide de battre le jeu et de revenir à sa forme originale. La route vers le monde réel sera sûrement difficile, mais Shiroe est prête à affronter les défis et les problèmes que le nouveau monde a à offrir.

Emballer

Ce sont quelques-uns des joyaux que nous sélectionnons pour garder votre amour pour isekai et l’aventure à feuilles persistantes. Nous espérons que vous apprécierez le plus ces anime et reviendrez très bientôt pour plus de suggestions.