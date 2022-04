Top 8 des applications d’enregistrement d’écran Android

Partager

Découvrez comment enregistrer l’écran de votre mobile Android avec des applications tierces. Ils sont tous gratuits et avec des fonctionnalités spéciales. Essayez les!

Certaines des choses incroyables que le Système d’exploitation Android est son grand Polyvalencepuisqu’il est possible de modifier presque n’importe quoi dans le système sans aucun problème, et dans chaque version du système les développeurs implémentent de nouveaux fonctions et caractéristiques.

L’un des plus utilisés et appréciés des utilisateurs est la possibilité d’enregistrer l’écran, et bien que nous sachions que cela peut être fait de manière native, cela ne fait jamais de mal de montrer au public comment le faire avec applications tierces. Alors sans plus tarder, voici les meilleures applications pour enregistrer l’écran sur Android.

Meilleures applications d’enregistrement d’écran Android

Enregistreur d’écran AZ – Pas de racine

Enregistreur d’écran Mobizen

Enregistreur d’écran Riv

Enregistreur d’écran et éditeur | Screencast-O-Matic

Enregistrement (enregistreur d’écran)

Enregistreur d’écran de jeu

Écran d’enregistrement – Xrecorder

Super Screen Recorder: Enregistrer l’écran vidéo

Autrefois pour enregistrer l’écran du mobile L’accès ROOT était nécessaire, mais grâce aux nouvelles mises à jour du système, il n’est plus nécessaire de rooter le mobile. Heureusement, aucune des applications que vous verrez dans cette liste n’a besoin d’un accès ROOT, et elles sont également totalement sûres et gratuites.

Enregistreur d’écran AZ – Pas de racine

L’une des applications les plus populaires pour enregistrer l’écran sur Android est Enregistreur d’écran AZ – Pas de racine. Cette application incroyable a des fonctions assez intéressantes comme pouvoir enregistrer en FHD et QHD et bien d’autres alternatives selon la capacité de votre mobile.

Au moment de l’enregistrement de l’écran, vous pourrez enregistrer à la fois l’audio de l’appareil et ce que le microphone mobile détecte, étant parfait pour le gameplay.

Lorsque vous démarrez votre premier enregistrement, vous verrez un petit menu, que vous pouvez mettre en pause, reprendre l’enregistrement et arrêter complètement, et le meilleur de tous, c’est que la vidéo que vous enregistrez n’affichera pas de filigrane.

Enregistreur d’écran Mobizen

Une autre application que vous devez garder à l’esprit lors de l’enregistrement de votre écran Android est Enregistreur d’écran Mobizen. Avec cet outil, vous pouvez enregistrer illimité et dans la meilleure qualité, à tel point qu’il est capable de enregistrer jusqu’à 2k.

Ses fonctions sont simples mais spéciales et vous pouvez même effectuer capture en temps réel. De plus, il est possible d’enregistrer le son qu’émet le mobile et le son de l’extérieur quelle que soit l’application que vous utilisez.

Une fois que vous aurez complètement enregistré, vous pourrez éditez-le depuis l’application elle-mêmeêtre capable couper la vidéo autant de fois que vous le souhaitez, ajoutez de la musique, du texte et plus encore.

Enregistreur d’écran Riv

Enregistreur d’écran Riv a réussi à gagner la position comme l’un des meilleures applications pour enregistrer l’écran sur Androidet tout cela grâce à son interface minimaliste. Il est conçu avec très peu de boutons, cependant, chacun est indispensable à son parfait fonctionnement.

Aussi, vous pouvez enregistrer dans la meilleure qualité tout ce à quoi vous pouvez penser sur votre mobile, y compris le gameplay, les vidéos pour les réseaux sociaux et bien plus encore.

Toutes les vidéos seront automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre mobile, par conséquent, vos informations seront totalement sécurisées.

Enregistreur d’écran et éditeur | Screencast-O-Matic

Une des applications les plus complètes pour enregistrer l’écran sur android il est Enregistreur d’écran et éditeur | Screencast-O-Matic. Sa popularité est due à sa grande polyvalence, car vous pourrez non seulement enregistrer des vidéos, de l’audio interne et externe dans la meilleure qualité, mais vous disposerez également d’un puissant Editeur de vidéo.

Une fois que vous avez terminé votre enregistrement, l’application affichera l’option de éditer la vidéo, si vous acceptez cela ouvrira l’application d’édition, qui est assez complète. De plus, son système intègre les options de ajouter des pistes audiofiltres, brouiller ou effacer des informations privéesdécoupez la vidéo, ajoutez d’autres clips et plus encore.

Enregistrement (enregistreur d’écran)

Enregistrement (enregistreur d’écran) Il a gagné l’amour et le respect de nombreux utilisateurs, et ce grâce à ses mises à jour constantes, qui ont grandement amélioré son fonctionnement.

En quelques mots, nous pouvons dire que l’application a augmenté le temps d’enregistrement dépassant une heure, vous pourrez enregistrer l’audio externe et interne du mobile simultanément et même vos enregistrements ne pas afficher le filigrane.

Quelque chose de remarquable que l’application présente est son interface minimalistequi ne comprend que les boutons nécessaires : pause, reprendre et arrêter dans la zone de notification.

Enregistreur d’écran de jeu

Enregistreur d’écran de jeu C’est l’une des applications préférées des joueurs pour enregistrer l’écran Android. Sa popularité au sein de la communauté des joueurs est due au fait qu’au moment de l’enregistrement de la transmission du jeu, le même ne diminuera pas vos performancesfaisant en sorte que le jeu garde toujours fluide et sans perte de données.

clairement tu peux enregistrer le son du jeu ou n’importe quelle application que vous voulez tout comme le son de l’extérieur, il n’y a pas de limites en matière d’enregistrement, tout dépendra de l’espace disponible sur votre appareil. Et pour plus de confort d’utilisation, boutons essentiels ils seront toujours dans le zone de notification.

Écran d’enregistrement – Xrecorder

Écran d’enregistrement – Xrecorder est une autre des applications que vous devez prendre en compte lorsque enregistrer l’écran sur android. Leur l’interface est assez propre et intuitiveIl est également livré avec sa propre bibliothèque d’enregistrements.

Mieux encore, chaque fois que vous démarrez un enregistrement, le système se charge d’afficher un menu flottant avec les boutons essentiels. Ces boutons peuvent être déplacés vers l’endroit le plus confortable et ne seront pas affichés dans l’enregistrement final.

De plus, l’application a son propre Editeur de vidéo qu’en dépit d’être assez simple, son service vous permet de faire des modifications décentes. Tu peux ajouter des clips et de la musique à vos vidéos, coupez, ajouter un effet de flou et beaucoup plus.

Super Screen Recorder: Enregistrer l’écran vidéo

Si vous avez un mobile de dernière génération, alors téléchargez cette application. Avec elle, vous pouvez capturer des vidéos jusqu’à 2K à 60fps sans limite d’enregistrement. Les boutons d’enregistrement seront affichés via un bouton flottant ou configurez-les pour qu’ils s’affichent dans la zone de notification.

vous pouvez aussi enregistrer l’audio de jeux ou d’applications et même l’audio détecté par le microphone. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez ajouter des textesdessinez sur l’écran pendant l’enregistrement ou mettre en surbrillance les zones de l’écran.

Comme vous le verrez, ce sont les meilleures alternatives quand il s’agit de enregistrer votre écran mobileils ont tous des fonctions et des fonctionnalités spéciales et sont totalement gratuits.

