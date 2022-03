Top 8 des applications Android de contrôle du volume

Mettez à niveau et modifiez votre appareil Android afin qu’il dispose de toutes les fonctionnalités gestuelles qui le rendront facile à utiliser avec les 8 meilleures applications pour contrôler le volume sur Android.

Avec le lancement de l’iPhone X et ses fonctionnalités gestuelles qui simplifient l’accès aux fonctionnalités pour personnaliser les actions de votre appareil, la société Android a indiqué qu’il lancera bientôt des appareils qui auront fonctions similaires.

Cependant, les demandes ne sont pas compatibles avec les attentes des consommateurs fidèles, par conséquent, une grande variété d’applications ont été développées qui vous permettent d’intégrer le système gestuel dans les appareils Android et à travers ceux-ci choisir de accès rapide aux fonctions spéciales et modifiez le niveau de volume à ceux requis par l’utilisateur.

Heureusement, dans cet article, nous avons compilé une liste avec les Les 8 meilleures applications pour contrôler le volume sur Android afin que vous puissiez mieux contrôler votre mobile.

Ce sont les 8 meilleures applications pour contrôler le volume sur Android

Styles de volumes

noueux

Profil sonore

Réglages rapides

Volume précis

Gestes de navigation fluides

Paramètres rapides du bas

Ultra volume : panneau de volume

Comme promis, nous vous présentons notre liste composée des Les 8 meilleures applications pour contrôler le volume sur Android. Avec ces outils, vous aurez la liberté de modifier le volume des sonneriesalarmes, configurations entre autres services.

Styles de volumes

garder le contrôle des fonctions audio sur votre appareil mobile. Vous aurez à votre disposition un panneau coulissant où toutes les applications et fonctions de votre mobile seront reflétées et avec lesquelles vous réaliserez régler l’intensité du volume dans chacun.

Aussi, vous pouvez changer les couleurs du panneau et appliquez des thèmes comme iOS ou MIUI ou changez la position, c’est-à-dire que vous aurez le contrôle total.

noueux

Rendez votre appareil Android performant fonctionnalités sonores avancées et obtenir une image plus moderne. noueux vous permet de configurer par commande gestuelle, le volume sur les différentes fonctions de l’équipement tels que le volume de la sonnerie, la musique, les médias, le système, les notifications ou le volume de la voix des appels entrants.

En même temps, il présente des fonctions pour modifier l’apparence de votre mobile avec des thèmes et des changements de couleurs qui lui donneront un tout nouveau look. C’est une excellente option pour régler le volume sans avoir à recourir à boutons physiques et sans quitter les applications.

Profil sonore

Profil sonore c’est l’un des meilleurs applications de contrôle du volume androidil vous permet d’organiser et adaptez votre mobile à votre itinéraire. Il a des fonctions pour régler le volume sur les multiples fonctions que présente l’équipement mobile. De plus, vous pouvez créer différents profils avec des modifications dans les volumes.

Si vous le souhaitez, l’application peut changer automatiquement de profil selon les instructions que vous lui donnerez, c’est à dire qu’il pourra se connecter au profil du véhicule une fois connecté à son WiFi.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez contrôler la tonalité des appels entrants entre recherché et indésirable, afin d’être toujours disponible pour vos proches et d’éviter d’être interrompu par d’autres appels. L’application a sujets pouvant être liés à des profilsvous saurez ainsi quel profil est activé en fonction du thème de votre mobile.

Réglages rapides

personnaliser le commandes de volume à votre style grâce à cette application qui permet gestes de navigationfournissant des raccourcis avec 53+ réglages rapides d’un grand intérêt et avec un système facile à utiliser.

Cette application ne prend pas en charge les roms chinoisDe même, si vous avez MIUI, il est nécessaire que vous ayez au moins MIUI 10.

Volume précis

Les appareils mobiles Android ont normalement une limite allant jusqu’à 15 étapes, cependant, cette application vous permet de surmonter cette barrière et d’obtenir jusqu’à 100 étapes. Dans sa version pro, vous pouvez obtenir 1 000 000 niveaux de volume précis.

D’autre part, vous pouvez régler le volume de votre casque pour que l’un sonne plus que l’autre, ou sélectionnez simplement le casque par défaut, ceci grâce à l’un de ses nombreux fonctionnalités et paramètres mobiles.

Gestes de navigation fluides

Une autre excellente application inspirée du concept Breccia. fournit fonctions supplémentaires et accès rapide. Recherche vocale, basculer l’écran partagé, ouvrir les notifications, rentrer à la maison et bien d’autres fonctionnalités qui vous permettront d’utiliser votre appareil plus rapidement.

Bien sûr, vous pouvez compter sur les actions de réglage du volume des différentes fonctions de l’équipe.

Paramètres rapides du bas

Obtenez un moyen d’accéder à des fonctionnalités et des notifications mobiles supérieures sans tendre la main en utilisant Paramètres rapides du bas.

Cours fonctions spéciales et raccourcis de manière confortable en ajustant la position souhaitée sur l’écran du mobile et avec les couleurs les plus agréables. Profitez d’une barre d’accès plus basse, personnalisation des styles dans les arrière-plans et couleurs, montage rapide et bien d’autres fonctions qui caractérisent cette application.

Ultra volume : panneau de volume

Une excellente façon de personnaliser le volume du système dans les différentes fonctions de votre appareil avec un style de thèmes esthétiques.

Il s’agit d’une application qui fournit un panneau de volume avec lequel vous pouvez régler le niveau souhaité dans chaque fonction comme sonnerie, alarme, notifications entre autres actions, étant une excellente alternative qui remplacer le curseur de volume sur mobile. Fait du gestes simples et exécuter les fonctions rapidement.

Avec toutes les applications qui ont été présentées, vous obtiendrez sans aucun doute personnaliser les fonctionsembellir avec des thèmes et des styles, et même régler le volume dans de nombreuses fonctions du mobile, pour s’adapter à la dynamique de votre vie quotidienne.

N’attendez plus et découvrez tous les avantages que cette sélection de 8 meilleures applications pour contrôler le volume sur Android présents dans notre liste.

Contrôlez le volume et la vibration des sonneries de votre mobile au millimètre près avec cette application pratique

