Top 7 des films inspirants à regarder sur Netflix

7 films sur Netflix que vous pouvez regarder dès maintenant si vous avez besoin d’inspiration dans votre vie.

Parfois, il faut un coup de pouce dans la vie pour pouvoir avancer avec les obstacles que place le destin. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui ce qu’ils sont Les 7 meilleurs films inspirants à regarder sur Netflix. Donc, si vous cherchiez de la motivation en ce moment, alors vous êtes au bon endroit.

Lorsque l’inspiration s’épuise, quelle qu’en soit la raison, une bonne histoire pourrait vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Quelles que soient vos préférences en matière de visionnage de film, vous pouvez être sûr que toutes les alternatives de cette liste ont ce qu’il faut pour vous inspirer.

7 films de motivation que vous pouvez regarder dès maintenant sur Netflix

Vous vouliez vous remonter le moral ? Eh bien, nous vous apportons la liste définitive des 8 meilleurs films inspirants à regarder sur Netflix. Jouez celui qui attire le plus votre attention et laissez la magie du cinéma faire votre affaire. Il y a quelque chose pour chacun!

Forrest Gump

Un rêve possible

Rush : passion et gloire

Comme si c’était la première fois

avide de pouvoir

boule d’argent

la théorie de tout

Forrest Gump

Forrest Gump est peut-être le film le plus inspirant sur Netflix et sur toute autre plateforme de streaming. Cette Il fait partie de l’histoire du cinéma pour son intrigue insurmontable, sa bande sonore enveloppante et la grande performance de Tom Hanks . Un homme qui à première vue a l’air malheureux fera ce qui est à sa portée pour réaliser ses rêves, petit à petit, comme courir à l’infini, jouer au ping-pong professionnel ou avoir son propre crevettier.

Sans aucun doute, c’est un film qui nourrit le coeur. Donc, si vous cherchiez des films à pleurer, ce sera parfait pour vous.

Année : 1994

Durée approximative : 143 minutes

Un rêve possible

Un film de football américain basé sur de vrais événements. Il tourne autour de la vie de Michael Oher, un footballeur noir pauvre et sans abri dont la mère était accro au crack, qui a été adopté à dix-huit ans par une famille blanche. Au-delà du sport, c’est un film qui vous en apprendra beaucoup sur la vie et vous inspirera du début à la fin.

Année 2009

Durée : 129 minutes

Rush : passion et gloire

Si tu veux connaître la rivalité mythique entre deux génies du sport automobile, tout comme James Hunt et Niki Lauda, ​​​​vous serez inspiré par ce film Netflix. Voyagez jusqu’en 1970 et arrivez à une course de Formule 3 sur le circuit de Crystal Palace en Angleterre. La victoire de Hunt, un pilote amateur de réjouissances et de débauche, contraste avec la défaite de Lauda, ​​un Autrichien réservé et un génie technique.

Année 2013

Durée approximative : 122 minutes

Comme si c’était la première fois

Adam Sandler à un biologiste marin qui ne veut aucun engagement formel envers les filles, jusqu’à ce qu’il rencontre Lucy (Drew Barrymore), la femme de ses rêves. Mais il y a un petit problème, la jeune femme se lève tous les matins sans se souvenir de rien de la veille. Sans aucun doute, l’un des meilleurs films à regarder en couple et à s’inspirer pour améliorer et renforcer la relation.

Année : 2004

Durée approximative : 99 minutes

avide de pouvoir

Hungry for power est la chronique de la histoire et expansion de l’empire gastronomique McDonald’s. Un film basé sur de vrais événements qui suit un vendeur de l’Illinois nommé Ray Kroc qui rencontre les frères Dick et Mac McDonald, qui exploitent un restaurant de restauration rapide prospère dans le sud de la Californie au milieu des années 1950. De tous les films de la liste, cela peut être le plus inspirant financièrement pour vous.

Année : 2017

Durée approximative : 117 minutes

boule d’argent

Moneyball est un film populaire mettant en vedette Brad Pitt que vous aimerez beaucoup si vous êtes un amateur de sport. Il est basé sur l’histoire vraie de Billy Beane, qui était manager de l’équipe de baseball d’Oakland Athletics. Billy Beane et Peter Brand (joué par Jonah Hill) utilisé des statistiques avancées pour sélectionner et signer des joueurs. Deux personnes qui sont allées à contre-courant en faisant confiance à leur pouls pour marquer l’histoire des ligues majeures.

Année 2011

Durée approximative : 133 minutes

la théorie de tout

Découvrez à quoi ressemblait la vie de Stephen Hawking, l’un des plus grands génies de la physique, quelqu’un même capable de rire de sa maladie dégénérative jusqu’à la fin de ses jours. A cette occasion vous plongerez dans ses premières années d’université, avec l’apparition de la maladie, rencontrant sa femme et découvrant une petite partie de cet immense océan de connaissances, qu’était son cerveau.

Année 2014

Durée approximative : 123 minutes

