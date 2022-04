Top 7 des applications Android pour les enseignants

Partager

Si vous êtes enseignant et que vous recherchez de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage, ne manquez pas cette liste d’applications essentielles pour les enseignants et les étudiants. Ils sont gratuits !

Le monde a radicalement changé, et l’un des changements les plus importants que l’humanité ait connus a été la façon de enseigner les coursen particulier ceux des niveaux primaire, secondaire et universitaire.

Et ce n’est un secret pour personne que ces derniers temps, ils sont devenus très populaires classes virtuelleset ce type de changement signifie que les éducateurs doivent apprendre de nouvelles outils de travail et ainsi s’adapter aux nouvelles directives.

Heureusement, il existe de nombreuses plateformes totalement gratuites et parfaites pour les éducateurs, donc dans cet article, vous découvrirez le 7 meilleures applications pour les enseignants disponibles sur Android.

Top 8 des applications pour les étudiants

Ces applications sont idéales pour les enseignants

edmodo

près de la gousse

Enseignant socratif

Google Classroom

Kahoot ! – Jouez et créez des quiz

Rappel : communication sécurisée

ClassDojo : salle de classe et maison

Les applications que vous verrez ci-dessous s’adressent à tous les enseignants qui dictent classes en ligneils sont totalement gratuit et sûrtant pour les enseignants que pour les élèves.

edmodo

L’un des aspects les plus importants pour les enseignants et les élèves est la communicationet l’un des outils qui aide dans ce processus est edmodo. C’est un application de messagerie instantanée exclusive pour les enseignants et les étudiantset malgré le fait qu’il existe des plateformes comme Whatsapp Soit Télégrammece service propose différentes options.

Cette application comporte différentes sections où vous pouvez charger les activités de la semaine et les élèves pourront télécharger les œuvres correspondant à chacune d’entre elles.

De plus, vous aurez la possibilité de communiquer par messagerie instantanée avec les élèves individuellement ou communiquer avec d’autres enseignants, Échanger des idées, partager des expériences, entre autres. Leur l’interface est assez intuitive et grâce à ses tutoriels, il ne sera pas difficile de travailler avec.

près de la gousse

L’un des moyens les plus efficaces d’apprendre consiste à activités académiques et interactiveset un bon outil pour cela est près de la gousse. Cette application engage chacun des étudiants avec de merveilleux expériences d’apprentissage interactivesoù les étudiants auront la possibilité de participer à activités contenant de la réalité virtuelleobjets 3D, simulations beaucoup plus.

Tout cela peut être fait par les enseignants et les étudiants dans le confort du mobile. Le meilleur de tout, près de la gousse compter avec un large éventail de spécialitéschacun d’eux regorge de vidéos et la capacité d’étudiants couverte par la plateforme est très large.

Enseignant socratif

élèves du primaire est l’un des principaux points de l’éducation, et l’outil idéal pour cela est Enseignant socratif. Avec cette application, vous pouvez faire examens de différentes manières comme la compréhension en lecture, le choix multiple, vrai et faux, et même poser une série de questions ouvertes avec vote sur les résultats.

De plus, il est capable de noter chacun des participants, de totaliser et d’afficher les résultats à l’écran, ce qui rend l’enseignant gagner beaucoup de temps.

Google Classroom

Google la tâche de créer un écosystème pour l’utilisateur a été prise, où il est possible d’effectuer toutes les activités numériques de la même plate-forme, et l’une des applications qu’il a intégrées a été Google Classroom. Cet outil particulier simule très bien ce qui serait un salle de classe.

L’enseignant peut organiser chacune des chaises de manière très simple que vous verrez pendant l’année scolaire, et dans chacun d’eux vous chargez les activités que vous verrez pendant la journée, la semaine ou le mois.

De plus, les étudiants pourront télécharger les activités qu’ils ont faites et même la puissance le modifier en temps réel.

Kahoot ! – Jouez et créez des quiz

Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez faire un cours entièrement interactif et amusantvous devez tenir compte Kahoot ! – Jouez et créez des quiz. Cette plateforme est devenue l’une des meilleures applications pour les enseignantspuisque vous testerez les connaissances de vos élèves grâce à des quiz, des énigmes, des questions vrai ou faux et plus encore.

Et heureusement pour de nombreux enseignants, ils pourront également créez vos propres tests et ainsi évaluer un sujet particulier ou utiliser les centaines de ressources disponibles. Comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez effectuer des tests en directen équipe ou individuellement, ce qui le rend assez interactif.

Rappel : communication sécurisée

Nous savons déjà que la communication entre enseignants et élèves est d’une importance vitale, et une autre des applications pour les enseignants sur android il est Rappeler. Cette application particulière se distingue par son efficacité, puisque vous pouvez créer diverses salles de chat et ajouter des étudiants sur invitation.

En raison de sa section visuelle, il est devenu un outil facile à utiliser depuis votre mobileC’est aussi très intuitif et minimaliste. vous pouvez aussi programmer des activités tout au long du mois et définissez des rappels.

ClassDojo : salle de classe et maison

L’harmonie entre les élèves et le professeur est assez importante pour une bonne coexistence, que ce soit en personne ou virtuellement, il est donc nécessaire que vous vous rencontriez ClassDojo : salle de classe et maison. Cette application est parfaite pour créer une coexistence informative entre parents, enseignants et élèves.

Cette plate-forme est centrée sur professeurs qui donnent des cours en présentiel, car ils pourront apporter l’expérience de la classe aux parents à travers des photos, des vidéos et des annonces faites par l’enseignant. L’enseignant aura la possibilité de communiquer directement par messagerie instantanée avec certains des parents en toute sécurité.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup applications pour enseignants disponibles sur android, que vous pouvez télécharger et faciliter l’apprentissage de vos élèves. Essayez-les maintenant !

