Top 5 des stars invitées des amis

La comédie créée par David Crane et Marta Kauffman a été diffusée entre 1994 et 2004. Avec plus de 200 épisodes, c’était un événement télévisé sans précédent auquel tout Hollywood voulait participer.

©IMDBLa série comptait 235 épisodes.

Tout au long de ses 10 saisons diffusées entre 1994 et 2004, copains il a facilement dépassé les 200 épisodes. Ce qui a commencé comme un spectacle créé par Martha Kauffman et David Crane où ils ont raconté l’histoire de 6 amis qui vivaient à New York, c’est devenu un événement télévisé sans précédent auquel tout le monde voulait participer. Pour la fin de la série, David Schwimmer, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow Ils ont reçu un million de dollars par épisode. Parce que oui. Les amis n’avaient aucun problème d’argent et cela leur a permis d’avoir toutes sortes d’invités, dont nous soulignons 5.

5-Reese Witherspoon

l’actrice de De gros petits mensonges et La revanche d’une blonde retravaillerait avec Jennifer Aniston près d’une décennie plus tard grâce à L’émission du matin. Au copains il dut donner la vie à l’une des sœurs de Rachel, Julie, et même si c’était très peu d’épisodes ce n’était pas pour ne pas avoir convaincu les producteurs mais pour une peur particulière. Dans une interview avec PA a précisé que jouer devant un public en direct pendant les enregistrements « terrifié ».

4Julia Roberts

Comment oublier l’épisode dans lequel Chandler a été réuni avec susie et elle s’est vengée du mal qui lui était arrivé quand ils étaient enfants à cause de lui. La chimie était si bonne Matthew Perry et Julia Roberts Ils étaient même en couple dans la vraie vie. On dit que c’était poiré la personne chargée de lui confier le rôle, après l’avoir invitée et elle lui a dit : « Écrivez-moi un article sur la physique quantique et je le ferai ». Apparemment, l’acteur avait de l’aide, mais il l’a convaincue.

3Bruce Willis

Et si de Matthieu Perry c’est, une autre des étapes vedettes de copains qui doit tout à poiré était celui de Bruce Willis. l’acteur de Dur à tuer a perdu un pari avec poiré et devait jouer Paul au copains. Sur quoi portait le pari ? Oui Mon voisin, le meurtrier a mené le box-office lors de son week-end d’ouverture, Willis J’ai dû passer par le plateau de la sitcom. C’est ainsi que cela s’est passé et c’est ainsi qu’est apparu ce personnage particulier qui a eu une brève histoire d’amour avec Rachelen plus d’être le redoutable beau-père de Ross.

2 – Danny De Vito

Dans la dernière saison de copainsJuste avant que tout se termine Danny De Vito a donné vie à l’inoubliable striper nommé Roy. Invité à la dernière minute pour divertir Phoebe, s’est terminée par un cri absurde et le malaise submergeant tous les amis. Mais au-delà du grincer des dents de la scène (dont même le personnage de De Vito se démarque) était l’un des plus mémorables de toute la série, et a même été nominé pour un Emmy en tant que meilleur acteur invité.

1-Brad Pitt

Si cela ne tenait qu’à lui, il serait probablement Je déteste Rachel Green Club J’aurais sûrement plus d’abonnés. En 2001, quand Brad Pitt et Jennifer Aniston Ils étaient toujours en couple, l’acteur a été invité à faire partie de la série en tant que l’un des copains d’école de Ross. À ce jour, il y a ceux qui disent que l’on n’a jamais entendu le public crier autant qu’au moment où le rideau est tombé et Pitt est monté sur scène.

