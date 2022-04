Top 5 des séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (18 au 24 avril 2022)

Netflix

Un nouveau week-end se termine pour la plateforme Netflix et ci-dessous nous vous montrons le Top 5 des séries les plus regardées ces jours-ci, selon FlixPatrol.

©NetflixTop 5 des séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (18 au 24 avril 2022).

le service de streaming Netflix commence à dire au revoir au quatrième mois de 2022, qui a été un véritable succès au niveau de ses programmes en raison des audiences obtenues qui ont conduit à des records impressionnants. Cependant, le plan visant à offrir le meilleur à ses abonnés se poursuit et c’est pourquoi ils ont déjà annoncé leurs prochaines premières, dont de nouvelles saisons de Stranger Things, qui a tué Sara ? Oui La frange. En attendant ces sorties, nous vous proposons le Top 5 des séries les plus regardées, selon FlixPatrol. Celle-ci a été choisie par les internautes du 18 au 24 avril !

+Top 5 des séries les plus vues sur Netflix cette semaine

5- Battement de coeur

La Colombie se positionne de plus en plus comme le pays latino préféré des abonnés de la plateforme du monde entier, puisqu’ils ont de nouveau placé une telenovela dans le principal Top de la semaine. Dans ce cas, l’histoire d’un homme qui doit voir sa femme mourir et se faire retirer le cœur pour le donner à une autre femme, puis cherche à se venger dans le monde du trafic d’organes.

4- L’ultimatum : se marier ou passer à autre chose

Les réalités continuent de gagner du terrain auprès des téléspectateurs et montrent qu’elles font partie des contenus qui peuvent grandir au sein du catalogue. Dans ce cas, une émission qui montre des couples mettant leur amour à l’épreuve, tout en traînant avec d’autres couples potentiels.

3- Élite

La cinquième saison est arrivée début avril et a rapidement grimpé des positions, mais pour l’instant elle n’a pas atteint le sommet et reste dans le Top 3. Encore une fois, ses nouveaux épisodes ont généré des milliers de commentaires sur les réseaux, mais on vous assure qu’il y a sera plus, puisque son sixième opus est en développement et pourrait sortir début 2023.

2- Bridgerton

Le drame historique de Shonda Rhimes est arrivé le 25 mars, mais étant un phénomène presque sans comparaison, il a pris les premières places dans les classements d’audience du monde entier. La deuxième saison, centrée sur Anthony, a été un succès car elle s’est imposée comme le programme anglophone le plus populaire de l’histoire du streaming. Il y a deux autres livraisons en cours et d’autres peuvent être confirmées.

1- Anatomie d’un scandale

Les mini-séries ne cessent de prouver qu’elles sont le type de contenu préféré des abonnés et cette fois c’est démontré avec l’adaptation du roman de Sarah Vaughan, qui a été la plus regardée sur Netflix entre la semaine du 18 au 24 avril 2022. Son captivant L’intrigue suit une affaire de viol avec une personnalité publique importante qui déclenche des conflits internes et externes en seulement 6 épisodes.

