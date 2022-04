Top 5 des professions que les femmes devraient éviter chez les conjoints, selon un avocat spécialiste du divorce

Une avocate spécialisée en divorce avec 35 000 abonnés sur TikTok a publié une vidéo évoquant une époque où elle était encore à la faculté de droit et un de ses collègues a partagé un point de vue curieux sur les mariages avec des hommes dans une certaine profession.

Apparemment, il y a des professions que les femmes devraient essayer d’éviter chez un conjoint pour éviter un futur divorce.

Tous les mariages sont différents et il n’y a pas deux mariages identiques mais, selon cet avocat, certaines professions créent des problèmes conjugaux plus fréquemment que d’autres.

Voici les 5 professions que les femmes devraient éviter d’épouser.

Ce sont, sans ordre particulier : les pompiers, les policiers, les militaires, les chirurgiens et les pilotes.

« Quand j’ai commencé à pratiquer le droit de la famille il y a 13 ans, une avocate m’a donné une statistique sur les cinq principales professions d’hommes que les femmes devraient éviter d’épouser », lance-t-elle sur TikTok.

À l’origine, a-t-elle expliqué, elle pensait que c’était une statistique étrange que quelqu’un évoquerait, mais au cours de sa carrière, elle s’en est souvenue à nouveau.

« Au cours de ma carrière, j’ai observé mes cas les plus difficiles et, étonnamment, beaucoup d’entre eux impliquaient des hommes dans ces cinq professions », a-t-elle poursuivi.

Les statistiques peuvent vous indiquer le pourcentage de mariages qui échouent, mais cela ne garantira pas que le vôtre est destiné à.

Il ne sait rien de votre conjoint ou conjoint potentiel, ni de vous ou de votre mariage, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit car c’est simplement quelque chose de commun.

Avec cette clause de non-responsabilité à l’écart, nous pouvons revenir au thé.

Elle se lance ensuite dans des généralisations selon lesquelles les hommes dans ces carrières sont plus « narcissiques » et « contrôlants », puis parle des professions.

« Si vous regardez ces professions, qu’est-ce qu’elles ont toutes en commun ? » elle demande.

En plus d’être les professions du jeu de société LIFE, elle exprime que ces professions font de ces hommes des « dieux dans leur profession ».

Un air d’importance et de pouvoir rend ces hommes généralement plus problématiques, selon elle, et selon les commentaires sur sa vidéo, beaucoup de gens ont vécu des situations similaires, faisant même des blagues sur leurs maris actuels.

« Mon mari est pilote dans l’armée. Double homicide », a lu l’un des meilleurs commentaires, plaisantant que son homme a frappé deux des professions en même temps.

« J’ai travaillé dans une hotline pour la violence domestique et oui, c’étaient les professions courantes, oh et ils CHEATTT beaucoup », a déclaré une autre femme qui a étayé cette information par sa propre expérience en tant que personne qui travaillait dans une hotline pour la violence domestique.

Beaucoup de gens pensaient que d’autres professions devraient également être ajoutées, comme les avocats (quelle ironie) et les enseignants.

Une femme a commenté « Peut-être que ce sont juste les HOMMES qui sont le drapeau rouge », ce qui n’est peut-être pas trop loin de la vérité.

Encore une fois, il convient de garder à l’esprit qu’il ne s’agit que de statistiques et que tous les hommes que vous rencontrez dans l’une de ces cinq professions ne seront pas des partenaires narcissiques et contrôlants, mais cela vaut la peine d’être noté au cas où vous trouveriez des modèles émergeant dans votre vie.

