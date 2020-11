Top 5 des offres du Early Black Friday de Best Buy

Alors que le Black Friday est encore dans plus d’une semaine, Best Buy lance les choses tôt avec des offres à ne pas manquer sur les derniers appareils électroniques et appareils. Que vous cherchiez à vous détendre devant un écran plat ou à vous lancer dans la résolution du Nouvel An avec l’aide d’un Fitbit, Best Buy a exactement ce dont vous avez besoin pour terminer vos achats de Noël aussi rapidement et en toute sécurité que possible. Vous trouverez ci-dessous cinq des meilleures offres proposées par le supermarché d’électronique, avec des options qui plairont à coup sûr même aux personnes les plus difficiles.

Samsung – Téléviseur intelligent Tizen 4K UHD à DEL de classe 8 de 75 po

Lorsque vous magasinez pour un téléviseur ces jours-ci, il est grand ou rentre à la maison, et il n’y a rien de plus grand ou de meilleur sur le marché que le téléviseur intelligent Tizen 4K UHD 4K à DEL de la série 8 de la série 8 de Samsung. Cet ensemble offre les expériences de visionnement les plus immersives, avec Crystal Processor 4K offrant une image cristalline et la technologie sonore Dolby Digital Plus offrant un son inégalé. Il dispose d’une connectivité Wi-Fi pour permettre la diffusion en continu avec facilité et un contrôle activé par la voix via des services tels que Bixby, Alexa et Google Assistant. Tout peut vous appartenir pour moins de 1 000 €, Best Buy bénéficiant d’une réduction de 202 € sur le prix standard pour porter le coût à 997,99 €.

Lenovo – Ordinateur portable 2-en-1 Yoga C940 à écran tactile de 14 pouces – Intel Core i7 – 12 Go de mémoire – Disque SSD de 512 Go – Gris fer

L’une des meilleures offres avant le Black Friday est le Lenovo – Ordinateur portable Yoga C940 2-en-1 à écran tactile de 14 pouces – Intel Core i7 – Mémoire de 12 Go – Disque SSD de 512 Go – Iron Grey, qui voit son prix baisser près de 25 pour cent. Généralement en vente au prix de 1 299,99 €, Best Buy offre une remise de 300 € pour un prix actuel de 999,99 €. Bien que le prix soit une bonne affaire, cet ordinateur portable est bien plus que son coût raisonnable. Un processeur Intel Core i7-1065G7 et 12 Go de RAM garantissent des performances fluides, tandis que l’écran capacitif Full HD de 14 pouces offre l’une des meilleures expériences de visualisation sur le marché. Pour ceux qui sont en déplacement, il peut être converti en écran tactile, ce qui le rend idéal pour tous les besoins.

Sennheiser – Casque sans fil à réduction de bruit HD 458BT (Exclusivité HD 458BT) – Noir / Rouge

Votre expérience d’écoute sera changée à jamais par le casque sans fil à réduction de bruit Sennheiser – HD 458BT (exclusivité HD 458BT) – Noir / Rouge. Offrant une qualité sonore supérieure, la technologie avancée Bluetooth 5.0 et une autonomie de 30 heures, ces écouteurs sans fil sont idéaux pour tous ceux qui sont en déplacement. Best Buy offre une remise incroyable de plus de 50%, de 199,98 € à 99,98 €, ce qui en fait le cadeau idéal pour tous les audiophiles de la famille.

Samsung – 5,0 cu. Ft. Laveuse Wi-Fi intelligente à chargement frontal de 12 cycles avec vapeur – Acier inoxydable noir

Bien que ce soit probablement la chose la plus éloignée de votre esprit pendant la période des fêtes, les tâches doivent encore être effectuées. Bien que personne ne veuille s’inquiéter pour sa lessive, vous pouvez au moins le faire avec style avec le Samsung – 5,0 Cu. Ft. Laveuse Wi-Fi intelligente à chargement frontal de 12 cycles avec vapeur – Acier inoxydable noir. Le chargement frontal de grande capacité de cette machine à laver vous permet de tirer le meilleur parti de votre lavage et de réduire le temps de lessive. Sa technologie Super Speed ​​peut donner un 8 livres. charge de linge une expérience de nettoyage de haut niveau en seulement 30 minutes. La laveuse dispose également d’une connectivité Wi-Fi, permettant aux propriétaires de recevoir des alertes de fin de cycle, de démarrer ou d’arrêter leur cycle à distance et de programmer la lessive à partir d’un smartphone.

Fitbit – Tracker d’activité Charge 4 GPS + fréquence cardiaque – Noir

S’il y a quelque chose qui peut être pris à partir de 2020, c’est l’importance de la santé. Gardez une trace de la vôtre avec un Fitbit – Charge 4 Activity Tracker GPS + Heart Rate – Noir. Offrant un GPS intégré et un design résistant à la natation, vous pourrez suivre vos entraînements que ce soit par terre ou par mer. Un écran tactile facile à utiliser offre une expérience visuelle interactive et sa batterie rechargeable offre sept jours d’utilisation. Best Buy offre un rabais de 50 €, vous permettant de choisir l’assistant d’exercice parfait pour le petit prix de 99,95 €.