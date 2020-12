Top 5 des films Studio Ghibli

Studio Ghibli, considéré par le critique spécialisé Oui beaucoup de cinéphiles comme l’un des meilleurs studios d’animation au monde aujourd’hui. Il nous a donné de nombreux joyaux en racontant des histoires magiques et impressionnantes, maintenant nous passons en revue le 5 meilleurs d’entre eux.

Le tombeau du Lucioles parle d’un adolescent obligé de prendre soin de sa petite sœur après un bombardement allié pendant la seconde La guerre mondiale détruit votre maison et tue sa mère, c’est l’un des films cultes les plus tristes jamais réalisés et bien sûr, cela va de pair dans le style de Studio Ghibli.

Le château en mouvement de Howl, après qu’une sorcière l’ait transformée en vieille femme, un fabricant de Chapeaux cherche refuge dans le voyage à la maison d’un magicien singulier, étant la huitième production de Hayao Miyazaki dans Studio Ghibli et le quinzième de l’étude, est l’un des meilleurs il y en a là-bas.

Princesse Mononoke voit un prince impliqué dans un conflit entre une princesse de la forêt et l’abus de mécanisation.

Mon voisin Totoro suivant la formule de Hayao Miyazaki, suivre la élèves Oui Soeurs Satsuke et Mei alors qu’ils s’installent dans leur maison de campagne avec leur père et attendent que leur mère se rétablisse d’une maladie dans un hôpital de la région. Lorsque les sœurs explorent leur nouvelle maison, elles découvrent et se lient d’amitié avec des gobelins. espiègle, et dans la forêt voisine, ils trouvent une énorme créature connue sous le nom de Totoro.

Le voyage de Chihiro est l’une des bandes les plus mémorisées et les plus acclamées par les fans, les critiques et tous ceux qui l’ont vue. Perdu dans la forêt une fillette de 10 ans rencontre d’étranges animaux, fantômes et créatures avoir une belle aventure sur l’amitié.