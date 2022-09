Top 5 des films les mieux notés de l’été 2022

L’été 2022 a vu la première de grands films tout au long de ses mois. Après deux ans au cours desquels le cinéma a été touché par la pandémie, il semble que les salles du monde entier se remplissent, les recettes au box-office ayant une forte croissance. Au-delà de ça, il semble que les productions cinématographiques aient encore beaucoup à nous apprendre, avec une panoplie de bonnes histoires présentes durant cette saison.

La réponse critique aux films sortis au cours de l’été a montré à quel point les meilleures productions étaient un mélange parfait de franchises à gros budget et de petits joyaux, mais non moins divertissants. Selon le pourcentage d’avis de la page Tomates pourries Ce sont les trois films les mieux notés de l’été 2022.

Marcel le coquillage chaussé







Dans un monde où il existe déjà des films remplis d’effets spéciaux et présentant des scènes pleines d’action d’acteurs talentueux, il n’est pas surprenant que la production la mieux notée de cette saison soit une animation à petit budget d’une coque portant des chaussures. Le célèbre producteur A24 a apporté ce nouveau faux documentaire où Jenny Ardoise a prêté sa voix à Marcel, le protagoniste shell.

La capacité du scénario à combiner l’innocence hilarante et mignonne de son héros titulaire avec des thèmes étonnamment puissants de perte, de chagrin et même des difficultés de la renommée sur Internet. En conséquence, » Marcel the Shell With Shoes On » est une expérience intéressante pour les enfants et les adultes, obtenant 98% sur Rotten Tomatoes.

Top Gun : Maverick







Une production bourrée d’action qui a impressionné tous les spectateurs dans les salles du monde entier. La suite de « Top Gun: Maverick » a surpassé de manière inattendue l’univers cinématographique Marvel cet été, conservant la première place au box-office même lorsque les films « Doctor Strange » et « Thor » sont sortis en salles.

Alors qu’une grande partie de la course miraculeuse et durable du film est due au souhait de la star Tom Croisière pour le garder sur grand écran le plus longtemps possible, le film réalisé par Joseph Kosinski il a également reçu de nombreux éloges, avec des critiques applaudissant l’ambiance rafraîchissante du film, la performance engagée de Cruise et le dévouement physique de l’ensemble de la distribution.

Mme Harris va à Paris







Mme Ada Harris est prête à toucher votre cœur avec »Mrs. Harris va à Paris ». L’histoire suit Harris lors de son simple voyage de Londres à Paris pour acheter une robe chère de la marque God, changeant ainsi la vie des initiés de l’industrie de la mode. Son protagoniste au grand cœur offre une expérience cinématographique fantastique, pleine d’espoir et accueillante, idéale pour tous ceux qui veulent une histoire calme loin de tous les effets CGI et scènes d’action.

Dragon Ball Super : Super héros







Le 21e film de la légendaire franchise manga / anime japonaise a non seulement dépassé toutes les attentes du box-office, mais a également été acclamé par la critique dans tous les domaines. Alors que la plupart des critiques avertissent que ceux qui n’ont aucune connaissance préalable de « Dragon Ball » trouveront probablement une histoire dénuée de sens, les fans apprécieront profondément l’utilisation intelligente par le film d’anciens alliés, d’ennemis et de la dynamique des relations remontant aux premiers jours. de la franchise.

Bien sûr, le film se distingue également par son nouveau style d’animation, les combats apportant ce style visuel traditionnel, mais présentant des effets spéciaux totalement avancés. Sa dynamique entre le nouveau et l’ancien style de la série fait que les critiques applaudissent le nouvel effort pour pousser l’héritage et le style de » Dragon Ball » dans le futur.

Le film Bob’s Burgers







La série populaire Renard, « Bob’s Burgers » est sorti sur grand écran en mai, les critiques notant que le film est plus adapté aux fans de la série. Malheureusement, « The Bob’s Burgers Movie » a échoué au box-office, et les fans ont apparemment choisi d’attendre et de regarder les aventures des Belchers sur leurs téléviseurs une fois qu’il a atteint les services de streaming, similaire à l’apparence de la série originale.