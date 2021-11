Top 5 des films de Gus Van Sant, classés

Vous savez toujours quand vous regardez un film de Gus Van Sant. Ses techniques de caméra, ses décisions de mise en scène et le contenu de son histoire lui sont uniques. Pendant des décennies, Van Sant a créé une collection de films pour divertir et nous faire réfléchir. En même temps, le réalisateur n’a pas peur de prendre des risques comme caser un ensemble d’acteurs inconnus dans le lauréat de la Palme d’Or Éléphant, ou faire un remake plan par plan du film d’Alfred Hitchcock psychopathe. Comme tout réalisateur, certains de ses films n’ont peut-être pas été pour tout le monde. Mais il va sans dire que son style et son talent ont fait de lui l’un des plus grands. Parmi sa collection se trouvent quelques-uns des films les plus appréciés de sa génération.

Van Sant est né et a grandi à Louisville, dans le Kentucky et, dès son plus jeune âge, s’intéressait fortement à la peinture et au cinéma. Sa passion pour les arts l’a amené à la Rhode Island School of Design où il s’est spécialisé en peinture. Son sens du détail et du design est clairement visible dans tous ses films. Van Sant a créé des clichés si beaux qu’ils pourraient être confondus avec des peintures. Peu de temps après avoir fréquenté l’université, il a changé sa majeure pour le cinéma. Le réalisateur intuitif a passé du temps à Los Angeles où il a étudié les quartiers défavorisés de la ville et a été inspiré pour faire ses débuts de réalisateur, Mala Noche. À partir de là, la carrière de Van Sant a décollé et il a depuis raconté des histoires profondes explorant des thèmes d’amour, de violence, d’acceptation de soi et bien plus encore. Si vous cherchez à explorer la filmographie de Gus Van Sant, vous voudrez peut-être commencer par ces cinq films.

5 Éléphant

le film de Van Sant en 2003, l’éléphant, suit la vie de plusieurs lycéens au cours d’une journée qui mène à une fusillade dans une école. Le film controversé « ressemble à un documentaire à certains moments en raison de ses longues prises et de ses dialogues réalistes. Van Sant a pris de nombreux risques créatifs pendant la production, notamment le choix d’acteurs tout nouveaux ou non professionnels, ainsi que l’écriture du scénario pendant le tournage du film et la possibilité pour les acteurs d’improviser une grande partie de leurs dialogues.

Le film est vaguement basé sur le massacre de Columbine High School en 1999 et nous donne un regard artistique sur les événements tragiques. Le film a été tourné sur une période de vingt jours et a été tourné dans la ville natale de Van Sant, à Portland, dans l’Oregon. Éléphant acclamé par la critique et a remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes 2003.

4 Cowboy de pharmacie

Le film de 1989, Cowboy de pharmacie, nous a donné un regard artistique sur les effets de la toxicomanie. Le film suit un groupe de toxicomanes dans les années 1970 qui braquent des pharmacies et des hôpitaux pour financer leur dangereuse habitude. Matt Dillon livre une performance fantastique en tant que chef de groupe, Bob Hughes, aux côtés d’une distribution d’ensemble. Le film présente les misères et les vérités de la toxicomanie dans un film magnifiquement tourné.

Des représentations honnêtes de drogues, de violence et d’automutilation sont vues dans de nombreux films de Van Sant. Le réalisateur a clairement une fascination pour les parias et les dégénérés et il montre qu’à chaque image de Cowboy de pharmacie. Parfois, le film peut être difficile à regarder, mais il est important de montrer les véritables conséquences et la douleur associées à la toxicomanie. Cowboy de pharmacie a été très bien reçu et détient actuellement une note de 100 % sur Tomates pourries. Le casting comprend également Kelly Lynch, James Remar et Heather Graham.

3 Trouver Forrester

Ce drame de 2000 raconte l’histoire d’un lycéen doué, Jamal Wallace (Rob Brown), qui a la chance de fréquenter une prestigieuse école privée tout en formant une amitié avec un écrivain légendaire, mais reclus, William Forrester (Sean Connery). Le film livre à de nombreux niveaux, y compris les performances, une histoire inspirante et une belle cinématographie. Grâce au mentorat de Forrester, Wallace apprend à être à la hauteur de son potentiel d’écriture tout en restant fidèle à sa morale alors que d’autres tentent de le faire tomber. Connery brille dans chaque scène du film en tant qu’écrivain brillant mais en difficulté qui apprend à établir une connexion en encadrant Wallace.

Il n’est pas surprenant que Connery lui-même ait déclaré avoir basé sa performance sur l’écrivain JD Sallinger. Le film est une inspiration et nous donne une belle histoire sur l’identité de soi et l’amitié. Le casting de Finding Forrester est rempli d’acteurs talentueux, dont F. Murray Abraham, Anna Paquin et Michael Pitt.

2 Bonne Volonté Chasse

Le film oscarisé de Van Sant a été une réussite à bien des égards. Le scénario brillant, écrit par Matt Damon et Ben Affleck, raconte l’histoire d’un génie prodige, Will Hunting (Matt Damon), qui apprend à vivre avec son passé troublé et à réaliser son potentiel grâce à l’aide de son thérapeute Sean (Robin Williams) . C’est un scénario parfait qui est rempli de monologues brillants, de répliques inoubliables et de scènes déchirantes qui traitent d’amour, d’amitié et de surmonter la tragédie.

Le film présente également, très probablement, la meilleure performance de Robin Williams. Williams remportera l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Chasse de bonne volonté fait de Matt Damon et Ben Affleck des superstars du jour au lendemain après avoir remporté l’Oscar du meilleur scénario original. Bonne Volonté Chasse est un film qui arrive une fois dans sa vie et qui devrait être vu par tous au moins une fois.

1 Lait

Le film biographique de 2008 qui suit les récits du militant des droits des homosexuels et homme politique Harvey Milk (Sean Penn), est sans aucun doute la plus grande réussite de Van Sant de sa carrière à ce jour. Sean Penn incarne complètement Harvey Milk dans une performance déterminante pour sa carrière. Le physique et la gamme émotionnelle de Penn sont parfaits dans chaque scène et rendent un hommage épique à la vie et aux réalisations de Milk qui a été tragiquement assassiné par le superviseur de la ville Dan White (Josh Brolin).

Le film présente les luttes, les préjugés et l’animosité que Milk et son équipe ont dû surmonter pour lutter pour les droits des homosexuels et remporter les élections contre vents et marées. C’est une véritable histoire d’inspiration. Le film est magnifiquement tourné et les performances brillantes et le scénario primé aux Oscars de Dustin Lance Black le rendent passionnant du début à la fin. Le casting de Milk’s est rempli de talents tels que James Franco, Diego Luna et un Emile Hirsch qui vole la scène.