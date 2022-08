Top 4 des scènes Disney les plus tristes

Disney

Le monde de l’animation pour enfants regorge de messages et d’enseignements. Mais bien sûr, parmi toutes, il y a aussi des séquences qui vous déchirent le cœur.

©IMDBEn 2015, Intensely est arrivé avec un moment qui nous a déchiré le cœur.

Les moments pour pleurer dans les films ne manquent pas. On peut penser à la séquence de montage des baisers manquants dans cinéma ParadisoLa fin de Le gros poisson avec le père devenant un animal ou tout le processus qui Joël Barish passe par effacer de son esprit Clémentine dans La lueur éternelle d’un esprit sans souvenirs. Mais bien sûr, ce type de circonstance ne se limite pas qu’au cinéma adulte et se retrouve aussi dans l’animation et Disney est l’un des plus grands représentants.

4 – L’histoire de Jessie dans Toy Story 2

Dans le deuxième film histoire de jouet, Pixar nous présente les jouets qui faisaient partie de la collection qu’il a créée Boisé. Parmi eux se trouvait jessie, une cow-girl courageuse qui se caractérisait également par un fort caractère. Juste quand Boisé est sur le point de quitter le département Au pour retrouver vos amis, jessie il est complètement triste, regardant par la fenêtre. A ce moment, il raconte Boisé comment était ta relation avec Emilie jusqu’à ce qu’il la quitte, à travers la terrible chanson « Quand elle m’aimait ».

3 – L’intro d’Up

Dans En haut nous avons pu rencontrer l’un des chiots les plus drôles du monde de l’animation : Creusé. Mais nous sommes également confrontés à l’une des séquences d’ouverture les plus tristes de toute l’histoire de Pixaravec la présentation de la vie de Carl Frederickson. C’est ainsi que l’on sait que dès son plus jeune âge il aimait l’aventure et qu’il avait trouvé une compagne qui partageait cette passion dans Élie. Cependant, elle mourut bien avant lui, le laissant amer et solitaire.

2 – La mort de Mufasa

On a encore du mal à croire qu’un film de Disney a osé présenter la mort d’une manière aussi directe que dans Le roi Lion. Le film de 1994 qu’ils ont réalisé Rob Minkoff et Roger Allers Elle était très directe face à Simba avec la perte d’un être cher. Il y a encore ceux d’entre nous qui ne surmontent pas la chute de Mufasatué par son propre frère Cicatricequi l’a jeté d’une falaise dans une bousculade, pour être retrouvé par un Simba stupéfait qui ne pouvait pas croire que son père venait de décéder.

1 – La rupture de Bing Bong

Peut-être l’un des films les plus créatifs de Pixar C’est Intensely, qui s’est chargé de littéralement donner vie à nos émotions. Lorsque Riley commence à entrer dans l’adolescence, ses émotions vont entrer en crise, avec Bonheur comme le principal représentant révolutionnaire. Votre voyage à travers la tête de cette fille impliquera qu’elle rencontre l’hilarant Bing bongl’ami imaginaire de Riley. Mais juste au moment où tout est sur le point de devenir moche et quelques émotions de Riley peut se perdre dans la poubelle mentale, Bing bong sera sacrifié pour Bonheur peut sortir de là et redonner de la couleur à la vie de Riley au prix de nous faire pleurer inconsolablement.

