Nous vous proposons quelques-unes des alternatives les plus intéressantes au successeur désigné.

Le successeur désigné nous ramène dans un rôle de premier plan pour Kiefer Sutherland, un acteur exceptionnel qui est resté dans la mémoire collective pour sa belle performance en tant que Jack Bauer dans 24. En Successeur désigné on tombe sur un thriller politique où le sort d’une énorme puissance mondiale comme les États-Unis dépend d’un simple fonctionnaire.

Il existe de nombreuses séries politiques que nous pouvons trouver aujourd’hui, où le nom de House of Cards a toujours tendance à sonner avant tout, une série qui nous a montré que l’ambition peut vous emmener au sommet du pouvoir si vous prenez les bonnes décisions. Le fait est que Successeur désigné est l’une des séries les plus appréciées de ce genre que nous puissions voir sur Netflix, donc si vous recherchez des séries pouvant servir de substituts à cela, nous vous laissons Top 4 des alternatives Netflix au successeur désigné.

24

https://www.youtube.com/watch?v=7lxDREJ4vTo&ab_channel=noblebernard

La première alternative est la plus évidente et est que, comme nous l’avons déjà commenté, 24 C’est la série qui a fait que Kiefer Sutherland reste dans notre mémoire. Cette série, qui est une montée d’adrénaline dans chaque épisode, propose qu’à chaque saison de la série 24 heures passent dans la vie de Jack Bauer, un agent spécial chargé de stopper les attaques terroristes.

Année: 2001.

Saisons: 9.

Épisodes disponibles: 192.

Durée approximative: 42 minutes.

9 trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de Netflix

Château de cartes

Une autre alternative évidente. Penser à un thriller politique sans oublier Château de cartes c’est presque un crime. Dans cette série, la figure de Kevin Spacey se présente comme un énorme acteur, donnant vie à Fran Underwood en route pour devenir président des États-Unis. House of Cards a été l’une des séries les plus récompensées ces dernières années.

Année 2013.

Saisons: 6.

Épisodes disponibles: 73.

Durée approximative: 50 minutes.

Ozark

Ozark est un autre des thrillers les plus intéressants sur les plateformes VOD récemment. Cette fois plus concentré sur le sous-genre du thriller policier, Ozark nous raconte comment un conseiller financier traîne sa famille de Chicago au Missouri en mission de blanchir 500 millions de dollars en cinq ans pour apaiser un baron de la drogue.

Année: 2017.

Saisons: 3.

Épisodes disponibles: 30.

Durée approximative: 60 minutes.

5 séries Netflix qui ressemblent à Peaky Blinders

Garde du corps

Garde du corps est la dernière recommandation que nous allons vous laisser sur cette liste et c’est qu’une fois de plus nous revenons à la politique et à l’intensité avec cette série qui nous dit comment après avoir aidé à prévenir une attaque terroriste, un vétéran de guerre doit protéger l’un des politiciens qui a promu le conflit dans lequel il a combattu. Grâce à son rôle dans cette série, Richard Madden (également connu pour avoir joué Robb Stark dans Game of Thrones) a remporté un Golden Globe.

Année: 2018.

Saisons: 1.

Épisodes disponibles: 6.

Durée approximative: 60 minutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂