TOP 10. Rencontrez les finalistes de la Voiture mondiale de l’année 2021

Quelle sera la voiture mondiale de l’année 2021? Nous avons de moins en moins à connaître la réponse. Une réponse qui dépendra du choix d’un jury composé de 93 journalistes, représentant les principaux marchés mondiaux.

Guilherme Costa, directeur de 45secondes.fr, est le juge qui représente le France, dans ce qui est considéré comme le prix le plus important de l’industrie automobile dans le monde pour la 8e année consécutive – sur la base d’une étude de marché réalisée par Prime Research. Pour le profil de chacun des jurés, voir le Site Internet des World Car Awards.

Finalistes pour la voiture mondiale de l’année 2021

Après la fin de la première phase de vote – dont la procédure a été auditée par le cabinet de conseil KPMJ -, nous avons connu aujourd’hui les premiers finalistes dans les cinq catégories des World Car Awards.

Sur les 24 modèles en compétition dans la catégorie Voiture mondiale de l’année (WCOTY) les 10 premiers finalistes sont (par ordre alphabétique):

Dans la catégorie Voiture urbaine de l’année (Voiture urbaine mondiale) les cinq finalistes sont (par ordre alphabétique):

Dans la catégorie Voiture de luxe de l’année (Voiture de luxe mondiale) les cinq finalistes sont (par ordre alphabétique):

Dans la catégorie Sports de l’année (World Performance Car) les cinq finalistes sont (par ordre alphabétique):

Il faudra attendre le 20 avril pour rencontrer les lauréats des World Car Awards 2021

Le meilleur design de l’année 2021

Toutes les voitures concourant dans les quatre catégories WCA étaient éligibles pour le prix Design automobile mondial de l’année, mais seulement cinq ont atteint la finale. Pour l’édition 2021 des World Car Awards, les finalistes de la catégorie Design automobile mondial de l’année sommes:

Contrairement aux autres catégories, le prix Design automobile mondial de l’année il est décerné par d’anciens professionnels de l’industrie automobile ou par des personnalités ayant une formation pertinente dans le domaine.

Pour 2021, le jury de ce prix est composé des personnalités suivantes: Gernot Bracht (Allemagne – École de design de Pforzheim); Ian Callum (Royaume-Uni – Directeur du design, CALLUM); Gert Hildebrand (Allemagne – Propriétaire Hildebrand-Design); Patrick le Quément (France – Designer et Président du Comité Stratégique – Ecole de Design Durable); Tom Matano (États-Unis – Academy of Art University, ancien directeur du design – Mazda); Victor Nacif (USA – Chief Creative Officer, Brojure.com et professeur de design à la New School of Architecture and Design); et Shiro Nakamura (Japon – PDG, Shiro Nakamura Design Associates Inc.).

Vers la voiture mondiale de l’année 2021

Le prochain moment fort des World Car Awards 2021 aura lieu le 30 mars, date à laquelle les trois finalistes de la World Car of the Year seront annoncés. Vous pouvez suivre ce moment sur la chaîne YouTube des World Car Awards.

Les gagnants des World Car Awards 2021 seront annoncés le 20 avril

Un moment qui, comme c’est déjà la tradition, sera également mis à profit pour se tourner vers l’avenir de l’industrie automobile. Le Rapport sur les tendances mondiales, une étude de Cision Insights qui sera co-présenté par BREMBO – le leader mondial du développement de systèmes de freinage. Une étude qui présente les tendances émergentes et futures qui transforment l’industrie automobile.

Nous sommes fiers d’être partenaires des World Car Awards pour la troisième année consécutive. La vision de notre entreprise, «Transformer l’énergie en inspiration», correspond parfaitement aux valeurs des juges. L’inspiration, le leadership et l’innovation sont dans notre ADN. Daniele Schillaci, PDG de Brembo

Depuis 2017, 45secondes.fr est membre du jury des World Car Awards, représentant le France, ainsi que certains des médias les plus prestigieux au monde. Au niveau institutionnel, les World Car Awards sont soutenus par les partenaires suivants: ZF, Cision Insights, Brembo, KPMG et Newspress.