Top 10 : les séries Netflix les plus regardées dans le monde en août 2021

DAP-Audio DAP Pure-10A 10" Full Range Top Cabinet with DSP - Enceinte active 10" avec DSP - Enceintes actives

600W RMS, Système de haut-parleurs actifs, Processeur DSP 24 bits avec affichage LCD, Mélangeur d'entrée à 2 canaux, Montage sur poteau 35 mm, La série DAP audio Pure produit le son le plus pur de sa catégorie. Une gamme de haut-parleurs légers bi-actifs composée d'un haut-parleur large bande de 10", 12" et 15" et d'un subwoofer actif dédié de 18". Avec ces enceintes puissantes, vous disposez de l'outil adéquat pour un son mobile et en direct, applicable pour les groupes, les DJ, les présentations et plus encore. L'amplification bi-amplifiée de classe D intégrée offre une puissance pure et permet à ces enceintes de rester légères et faciles à manipuler. Chaque unité est équipée d'un processeur DSP 24 bits et 96 kHz sophistiqué qui permet à l'utilisateur de sélectionner différents préréglages tout en pouvant régler, stocker et rappeler ses propres paramètres sonores. Des outils tels que les heures de fonctionnement, le nom de l'entreprise et les paramètres de retard modifiables, tous verrouillables, font de la série Pure un produit idéal pour la location également. Elle offre deux entrées de microphone de ligne combinées avec une sortie de liaison qui peut être réglée sur le canal 1, le canal 2 ou un mélange des deux. Le système de protection avancé comprenant une protection thermique, une protection contre les surcharges et un limiteur de compresseur personnalisé permettra à la Pure de continuer à tenir ses promesses, quel que soit l'événement.La série Pure de DAP offre un subwoofer actif de 15" et un subwoofer actif de 18" avec une puissance de 1600W en classe D qui complète parfaitement l'unité de 10", 12" et 15". Equipé d'un module DSP 24 bits accessible via un grand écran LCD, vous avez la possibilité de déterminer parfaitement le son dont vous avez besoin pour votre salle. Si vous cherchez un moyen d'ajouter une basse pure à votre lieu de fête, alors voici votre réponseDétails techniques: Entrées mono: 2, Connecteur entrée mono: 3pole XLR / TRS balanced 6,3mm, Puissance du Driver de Grave: 130 W, Puissance du Driver d'Aigu: 20 W, Puissance de sortie RMS de l'Amplifieur: 600 W, Puissance Crête de l'Amplifieur: 1200 W, Nivau de Distorsion THD: 105dB, Classe Amplification: Class D, Dampings Factor: 400:1Système de diffusion: 2-Way, Sensitbilité Enceinte (1w/1m): 97 dB, Max. SPL à 1m: 125 dB, Réponse en Fréquence (-6dB) Minimum: 52 Hz, Réponse en Fréquence (-6dB) Maximum: 20000 Hz, Diamètre Haut-Parleur: 10 ", Bobine Haut-Parleur: 2 ", Diamètre du moteur de compression: 1 ", Bobine du moteur de compression: 1.75 ", Angle de dispersion Horizontal: 90 °, Angle de dispersion vertical: 60 °, Présélections Utilisateur: Yes, Capacité de Présélections Utilisateur: 6, Alimentation: 100-240VAC 50-60Hz, Consommation d'Energie: 300 W, Connecteur Alimentation IN: ProPower Blue, Connecteur Alimentation OUT: ProPower Grey, Longueur (mm): 324 mm, Hauteur (mm): 500 mm, Largueur (mm): 320 mm, Poids: 13 kg, Classement IP: IP20(indoor use only), Matériau: Wood,...