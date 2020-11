top 10 des ventes mondiales

La stratégie de Xiaomi de lancer des appareils très complets pour toutes les gammes du marché a porté ses fruits.

Canalys a publié les données sur les ventes de smartphones dans le monde au cours du troisième trimestre de 2020. Nous y avons vu comment les téléphones Android ont pris huit des dix premières positions et que, en leur sein, trois modèles appartenaient à Xiaomi.

Ces dernières années, nous nous sommes habitués à la firme chinoise qui lance le marché des appareils qui deviennent rapidement des best-sellers, étant Espagne, en outre, l’un de ses marchés les plus prospères. À tel point qu’aujourd’hui dans notre pays, Xiaomi est la marque leader incontestée en termes de ventes de smartphones.

Sûrement après avoir lu tout cela, vous vouliez découvrez quels téléphones Xiaomi ont balayé les ventes et ils se sont glissés dans le top 10 mondial.

Ne vous inquiétez pas, maintenant nous vous le dirons.

Redmi Note 9: une valeur sûre du milieu de gamme

Le Redmi Note 9 de Xiaomi a vendu au cours du troisième trimestre de 2020 plus de sept millions d’unités dans le monde, étant la sixième option préférée des acheteurs de smartphones, ce qui ne se produit pas par hasard.

Dans l’analyse de ce Redmi Note 9, nous vous disons déjà que son batterie massive de 5020 mAh et son caméra arrière quad ravirait les nombreux utilisateurs qui recherchent ne dépensez pas plus de 200 euros et avoir un téléphone avec des fonctionnalités avancées.

Redmi 9: puissance et performances pour moins de 150 euros

Au sein de la famille Redmi 9 de Xiaomi, un autre appareil qui a assuré une bonne poignée de ventes est le Redmi 9. Ce téléphone axé sur l’entrée-milieu de gamme a suffisamment de fonctionnalités pour séduire ceux qui recherchent un mobile simple mais ne veulent pas abandonner de bonnes performances ou un grand écran.

Ainsi, on trouve un appareil qui peut intégrer 3 Go ou 4 Go de RAM et 32 ​​Go ou 64 Go de ROM, un panneau FULL HD + de 6,5 pouces et un processeur MediaTek Helio G80.

Tout cela, pour un peu moins de 150 euros. Un peu plus peut être demandé.

Redmi 9A: la gamme d’entrée la plus soignée

Au début de l’été dernier, nous avons reçu en Espagne à bras ouverts l’arrivée du Redmi 9A, un téléphone qui séduire les amoureux de l’entrée de gamme et, au vu des faits (plus de 6 millions d’unités vendues au cours de ses 3 premiers mois sur le marché), il a réussi.

C’est un téléphone basique, destiné aux personnes qui ne souhaitent pas trop investir dans un mobile mais qui souhaitent qu’il leur offre le confort d’un smartphone.

Xiaomi a réussi à créer leur « Redmi parfait » pour eux, avec un appareil qui intègre un bon panneau HD + et excellente batterie, dans d’autres aspects.

