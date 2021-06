Top 10 des séries les plus attendues pour la deuxième partie de 2021

Cobra Kai, WandaVision, Riverdale, This Is Us, Grey’s Anatomy, New Amsterdam, The Good Doctor, Luis Miguel, Who Killed Sara ?, Sky Rojo, Selena, The Falcon et The Winter Soldier et d’autres titres qui ont déjà vu le jour cette année. Il reste encore plus de la moitié de 2021, mais nous commençons déjà à anticiper le plus attendu que nous ayons d’ici décembre. Ne manquez pas le prochain Top 10 !

+ Top 10 des séries les plus attendues pour la seconde partie de 2021

10 | MME. MERVEILLE

Il sera disponible sur : Disney+

État: La série qui nous présentera la jeune Iman Vellani a déjà terminé son tournage en Thaïlande à la mi-mai. Sa sortie est prévue fin 2021 pour se connecter avec le film The Marvels, où nous verrons à nouveau Captain Marvel faire équipe avec Kamala Khan (Ms. Marvel) et Monica Rambeau, de WandaVision.

9 | LE LIVRE DE BOBA FETT

Il sera disponible sur : Disney+

État: Cette série sur Boba Fett se déroulera dans la même chronologie que The Mandalorian, nous aurons donc une participation spéciale du Command. Le tournage est déjà terminé dans les premiers mois de cette année et est prévu pour la première en décembre.

8 | L’HOMME DE SABLE

Il sera disponible sur : Netflix

État: L’adaptation du roman par Neil Gaiman est actuellement en préparation, et bien qu’ils n’aient pas révélé de date de sortie, on a dit que ce serait cette année. Le casting comprendra Gwendoline Christie, Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman et plus encore.

7 | LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

Il sera disponible sur : Amazon Prime Vidéo

État: Au cours des dernières semaines, il a été signalé que l’épisode pilote est déjà prêt et que les enregistrements des chapitres suivants sont en cours, ce qui aura un coût de production élevé. Pour le moment, il n’y a pas de date, mais il a été signalé que ce sera fin 2021.

6 | SUCCESSION – SAISON 3

Il sera disponible sur : HBO Max

État: L’un des meilleurs contenus HBO de ces dernières années et l’un des plus nombreux fans qu’il a gagnés. La troisième saison a commencé à tourner en septembre de l’année dernière, elle est donc déjà préparée. Selon le responsable du contenu de HBO Max, sera disponible au troisième trimestre 2021.

5 | LE sorceleur – SAISON 2

Il sera disponible sur : Netflix

État: Après une année 2020 pleine de désagréments, le deuxième volet de The Witcher est désormais prêt. Henry Cavill de retour dans l’adaptation de jeux vidéo dans les derniers mois de l’année, comme signalé.

4 | SHINGEKI NO KYOJIN – SAISON 4, PARTIE 2

Il sera disponible sur : Croustillant

État: L’une des séries animées les plus populaires de la dernière décennie culminera avec une deuxième partie d’épisodes de sa dernière saison. Selon les premiers rapports, les premiers chapitres sortiront en décembre, tout comme la partie 1 l’année dernière.

3 | ÉDUCATION SEXUELLE – SAISON 3

Il sera disponible sur : Netflix

État: Comme les autres contenus de cette liste, le tournage de la troisième saison s’est terminé début avril. Dans le même rapport de The Witcher, Netflix a confirmé qu’il arrivera sur la plateforme au dernier trimestre 2021.

2 | LA MAISON DE PAPIER – SAISON 5

Il sera disponible sur : Netflix

État: Ce sera la dernière saison du programme espagnol et le tournage est déjà terminé depuis un certain temps. La première idée était de le publier en avril, mais en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont rejeté le plan. Enfin, il arrivera en deux parties : tome 1, le 3 septembre et tome 2, le 3 décembre.







1 | CHOSES ÉTRANGES – SAISON 4

Il sera disponible sur : Netflix

État: Une autre des productions de la liste qui continue toujours avec ses acteurs sur le plateau d’enregistrement, après plusieurs interruptions dues au Covid-19. Selon David Harbour (Jim Hopper), ils termineront le tournage en août, mais il n’y a pas encore de date de sortie. Les fans l’attendent pour cette année.