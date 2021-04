Top 10 des séries et films Disney + les plus regardés dans le monde en mars 2021

Le service de streaming Disney + continue de devenir la plate-forme la plus populaire au monde, puisqu’elle appartient aujourd’hui à Netflix avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Son arrivée en Amérique latine a été très importante lorsqu’il a rencontré un public très fanatique des produits du studio., ainsi que les franchises constituées en société, telles que Marvel ou Star Wars. Regardez les séries et les films les plus regardés en mars 2021!

+ Top 10 des séries et films Disney + les plus regardés en mars 2021:

10 | Âme

An: 2020

Dirigée par: Pete Docter, Kemp Powers

Protagonistes: Jamie Foxx, Tina Fey, Ahmir-Khalib Thompson, Phylicia Rashad, Daveed Diggs, Richard Ayoade et Graham Norton

Terrain: Un professeur de musique qui a perdu sa passion est transporté hors de son corps vers le « Grand Avant » et doit retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui apprend sur elle-même.







9 | Zootopie

An: 2016

Dirigée par: Byron Howard, Rich Moore

Protagonistes: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Octavia Spencer, JK Simmons, Alan Tudyk

Terrain: Déterminée à faire ses preuves, l’officier Judy Hopps, le premier lapin de la police de Zootopia, en profite pour résoudre son premier cas, quitte à faire équipe avec le renard escroc Nick Wilde pour résoudre le mystère.







8 | Avengers: Fin de partie

An: 2019

Dirigée par: Joe Russo, Anthony Russo

Protagonistes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle

Terrain: Après les événements dévastateurs de Avengers: guerre à l’infini, l’univers est en ruines en raison des efforts du Mad Titan, Thanos. Avec l’aide des alliés restants, les Avengers doivent se réunir une fois de plus pour annuler les actions de Thanos et rétablir l’ordre dans l’univers une fois pour toutes, quelles qu’en soient les conséquences.







7 | Le mandalorien

An: 2019

Dirigée par: Dave Filoni, Deborah Chow

Protagonistes: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Omid Abtahi

Terrain: Après la chute de l’Empire et avant la montée du Premier Ordre, nous suivons les tribulations d’un homme armé solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.







6 | Gelé

An: 2013

Dirigée par: Chris Buck

Protagonistes: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana, Alan Tudyk, Ciarán Hinds

Terrain: Une prophétie condamne le royaume d’Arandelle à vivre un hiver éternel. La jeune Anna, l’alpiniste intrépide Kristoff et le renne Sven doivent se lancer dans un voyage épique et rempli d’aventures à la recherche d’Elsa, la sœur d’Anna et la reine des neiges. Elle est la seule à pouvoir mettre fin au sort de glace.







5 | Les Simpsons

An: 1989

Protagonistes: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Harry Shearer

Terrain: La série est une satire envers la société américaine qui raconte la vie et la vie quotidienne d’une famille de la classe moyenne de ce pays (dont les membres sont Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson) qui vivent dans une ville fictive appelée Springfield.

4 | Congelé 2

An: 2019

Dirigée par: Chris Buck, Jennifer Lee

Protagonistes: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Sterling K. Brown, Evan Rachel Wood, Ciarán Hinds

Terrain: Elsa, Anna, Kristoff et Olaf se dirigent profondément dans les bois pour découvrir la vérité sur un ancien mystère de leur royaume.







3 | La maison de Mickey Mouse

An: 2006

Protagonistes: Wayne Allwine, Tony Anselmo, Russi Taylor, Corey Burton, Bill Farmer, April Winchell, Will Ryan

Terrain: La « maison de Mickey Mouse » est la maison où Mickey Mouse vit avec les personnages principaux de l’usine Disney (Minnie, Daisy, Donald, Pluto et Goofy), un lieu magique qui apparaît lorsque le spectateur dit les mots magiques appropriés qu’il suggère à Mickey au début de chaque épisode.







2 | WandaVision

An: 2021

Dirigée par: Shakman mat

Protagonistes: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Randall Park, Kat Dennings

Terrain: Wanda Maximoff et Vision, deux êtres super puissants qui vivent une vie de banlieue idéalisée, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble.







1 | Moana

An: 2016

Dirigée par: Ron Clements, John Musker

Protagonistes: Auli’i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk

Terrain: Dans l’ancienne Polynésie, lorsqu’une terrible malédiction encourue par Maui atteint l’île de la fille d’un chef impétueux, elle répond à l’appel de l’Océan pour chercher le demi-dieu pour arranger les choses.